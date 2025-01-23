https://ria.ru/20250123/peskov-1995107049.html

Песков оценил ситуацию в российской экономике

Песков оценил ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 23.01.2025

Песков оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в российской экономике является стабильной, запас прочности есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:31:00+03:00

2025-01-23T12:31:00+03:00

2025-01-23T12:40:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация в российской экономике является стабильной, запас прочности есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ситуация оценивается как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются. Но проблемы являются спутниками практически всех государств мира", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241220/tsb-1990400706.html

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2025

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экономика, россия, дмитрий песков