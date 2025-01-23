https://ria.ru/20250123/pentagon-1995059701.html
Пентагон отправит на границу с Мексикой дополнительные силы
Пентагон отправит на границу с Мексикой дополнительные силы - РИА Новости, 23.01.2025
Пентагон отправит на границу с Мексикой дополнительные силы
Министерство обороны США перебрасывает на границу с Мексикой дополнительные вертолеты и силы разведки помимо отправки полутора тысяч военных, заявил исполняющий РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:21:00+03:00
2025-01-23T02:21:00+03:00
2025-01-23T02:32:00+03:00
в мире
мексика
калифорния
техас
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Министерство обороны США перебрасывает на границу с Мексикой дополнительные вертолеты и силы разведки помимо отправки полутора тысяч военных, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес."Министерство обороны начнет пополнять свои силы на юго-западной границе дополнительными 1,5 тысячи наземным персоналом, а также вертолетами с соответствующими экипажами и аналитиков разведки… это представляет собой увеличение численности действующих наземных военных на 60 процентов с тех пор, как президент Трамп был приведен к присяге в понедельник", — говорится в его заявлении.Сейлсес добавил, что Пентагон предоставит самолеты для депортации пяти тысяч нелегальных мигрантов из Калифорнии и Техаса, а также будет участвовать в возведении барьеров на границе с Мексикой. "Это только начало", — подчеркнул он.Как пишет Washington Post, Трамп также готовится отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент в размере 10 тысяч человек.По данным собеседников издания, в настоящее время на границе находятся только 2,5 тысячи солдат и морпехов, которых разместили там при администрации бывшего президента США Джо Байдена.Ранее Трамп подписал указ о приостановке прохода на американскую территорию нелегальных мигрантов через южную границу страны и отдал распоряжении об их выдворении.В своей первой речи в должности 47-го президента США он пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также заявил, то в качестве первого шага на посту главы государства введет общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250122/ssha-1994933258.html
https://ria.ru/20250122/zakonoprekt-1995038509.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995053829.html
мексика
калифорния
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, калифорния, техас, министерство обороны сша
В мире, Мексика, Калифорния, Техас, Министерство обороны США
Пентагон отправит на границу с Мексикой дополнительные силы
Пентагон отправит на границу с Мексикой дополнительные вертолеты и силы разведки
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Министерство обороны США перебрасывает на границу с Мексикой дополнительные вертолеты и силы разведки помимо отправки полутора тысяч военных, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес.
«
"Министерство обороны начнет пополнять свои силы на юго-западной границе дополнительными 1,5 тысячи наземным персоналом, а также вертолетами с соответствующими экипажами и аналитиков разведки… это представляет собой увеличение численности действующих наземных военных на 60 процентов с тех пор, как президент Трамп был приведен к присяге в понедельник", — говорится в его заявлении.
Сейлсес добавил, что Пентагон
предоставит самолеты для депортации пяти тысяч нелегальных мигрантов из Калифорнии
и Техаса
, а также будет участвовать в возведении барьеров на границе с Мексикой
.
"Это только начало", — подчеркнул он.
Как пишет Washington Post, Трамп также готовится отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент в размере 10 тысяч человек.
По данным собеседников издания, в настоящее время на границе находятся только 2,5 тысячи солдат и морпехов, которых разместили там при администрации бывшего президента США Джо Байдена.
Ранее Трамп подписал указ о приостановке прохода на американскую территорию нелегальных мигрантов через южную границу страны и отдал распоряжении об их выдворении.
В своей первой речи в должности 47-го президента США он пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также заявил, то в качестве первого шага на посту главы государства введет общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.