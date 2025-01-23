https://ria.ru/20250123/pensiya-1995059564.html
Россиянам рассказали, как можно разморозить накопительную часть пенсии
Россиянам рассказали, как можно разморозить накопительную часть пенсии - РИА Новости, 23.01.2025
Россиянам рассказали, как можно разморозить накопительную часть пенсии
Накопительную пенсию можно разморозить с помощью перевода их в программу долгосрочных сбережений (ПДС) — начать получать средства можно через 15 лет после... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:18:00+03:00
2025-01-23T02:18:00+03:00
2025-01-23T06:17:00+03:00
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Накопительную пенсию можно разморозить с помощью перевода их в программу долгосрочных сбережений (ПДС) — начать получать средства можно через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская."Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет "разморозить" эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала", — сказала Подольская.Она объяснила, что программу реализуют негосударственные пенсионные фонды, которые получили статус операторов программы долгосрочных сбережений. Перевести средства накопительной части пенсии можно через сайты пенсионных фондов, в отделениях коммерческих банков (в пенсионные фонды, работающие с этими банками), через онлайн-приложения банков, а также через Госуслуги.Подольская также добавила, что начать получать выплаты из накопленных средств можно через 15 лет от начала действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин."Для дистанционного перевода накопительной части пенсии в ПДС необходимо иметь работающий аккаунт на Госуслугах, доступ к сайту негосударственного пенсионного фонда, а также Госключ – инструмент подписания электронных документов, выпущенный в приложении Минцифры. Через портал Госуслуг подается электронное заявление, подписанное Госключом. Эта процедура займет всего несколько минут", — уточнила эксперт. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, также участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, передавать вложенные средства по наследству. Кроме того, участники ПДС смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год.
https://ria.ru/20250121/pensionery-1994724294.html
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общество
Россиянам рассказали, как можно разморозить накопительную часть пенсии
Экономист Подольская: накопительную пенсию можно разморозить переводом в ПДС
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Накопительную пенсию можно разморозить с помощью перевода их в программу долгосрочных сбережений (ПДС) — начать получать средства можно через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет "разморозить" эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала", — сказала Подольская.
Она объяснила, что программу реализуют негосударственные пенсионные фонды, которые получили статус операторов программы долгосрочных сбережений. Перевести средства накопительной части пенсии можно через сайты пенсионных фондов, в отделениях коммерческих банков (в пенсионные фонды, работающие с этими банками), через онлайн-приложения банков, а также через Госуслуги.
Подольская также добавила, что начать получать выплаты из накопленных средств можно через 15 лет от начала действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
"Для дистанционного перевода накопительной части пенсии в ПДС необходимо иметь работающий аккаунт на Госуслугах, доступ к сайту негосударственного пенсионного фонда, а также Госключ – инструмент подписания электронных документов, выпущенный в приложении Минцифры. Через портал Госуслуг подается электронное заявление, подписанное Госключом. Эта процедура займет всего несколько минут", — уточнила эксперт.
Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, также участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, передавать вложенные средства по наследству. Кроме того, участники ПДС смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год.