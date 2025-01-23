https://ria.ru/20250123/otravlenie-1995080211.html

Отравившихся в Приморье средством от крыс детей выписали из больницы

Отравившихся в Приморье средством от крыс детей выписали из больницы - РИА Новости, 23.01.2025

Отравившихся в Приморье средством от крыс детей выписали из больницы

Врачи в Приморье выписали из больницы всех пятерых второклассников, которые отравились в школе средством против крыс, сообщил РИА Новости представитель краевой... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:44:00+03:00

2025-01-23T09:44:00+03:00

2025-01-23T11:42:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Врачи в Приморье выписали из больницы всех пятерых второклассников, которые отравились в школе средством против крыс, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры. Региональные СУСК и прокуратура 20 января сообщили, что пятеро второклассников в селе Покровка госпитализированы из-за отравления средством для дератизации, которое было рассыпано под трубой отопления в учебном классе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Всех детей выписали", - заявил собеседник. Ранее источник рассказал РИА Новости, что один школьник нашел кулек и показал одноклассникам, дети съели понемногу отравы, которая выглядела как семечки, завернутые в бумагу. Врачи промыли им желудки, но держали в больнице до получения результатов анализов. Правоохранители устанавливают того, кто оставил препарат в учебной комнате.

https://ria.ru/20241222/basseyn-1990704256.html

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2025

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происшествия