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Отравившихся в Приморье средством от крыс детей выписали из больницы - РИА Новости, 23.01.2025
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09:44 23.01.2025 (обновлено: 11:42 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/otravlenie-1995080211.html
Отравившихся в Приморье средством от крыс детей выписали из больницы
Отравившихся в Приморье средством от крыс детей выписали из больницы - РИА Новости, 23.01.2025
Отравившихся в Приморье средством от крыс детей выписали из больницы
Врачи в Приморье выписали из больницы всех пятерых второклассников, которые отравились в школе средством против крыс, сообщил РИА Новости представитель краевой... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:44:00+03:00
2025-01-23T11:42:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Врачи в Приморье выписали из больницы всех пятерых второклассников, которые отравились в школе средством против крыс, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры. Региональные СУСК и прокуратура 20 января сообщили, что пятеро второклассников в селе Покровка госпитализированы из-за отравления средством для дератизации, которое было рассыпано под трубой отопления в учебном классе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Всех детей выписали", - заявил собеседник. Ранее источник рассказал РИА Новости, что один школьник нашел кулек и показал одноклассникам, дети съели понемногу отравы, которая выглядела как семечки, завернутые в бумагу. Врачи промыли им желудки, но держали в больнице до получения результатов анализов. Правоохранители устанавливают того, кто оставил препарат в учебной комнате.
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происшествия
Происшествия
Отравившихся в Приморье средством от крыс детей выписали из больницы

Отравившихся в Приморье средством от крыс пятерых детей выписали из больницы

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramРабота Прокуратуры Октябрьского района на месте происшествия, где пятеро второклассников в приморском селе Покровка отравились средством для уничтожения грызунов в учебном классе
Работа Прокуратуры Октябрьского района на месте происшествия, где пятеро второклассников в приморском селе Покровка отравились средством для уничтожения грызунов в учебном классе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Работа Прокуратуры Октябрьского района на месте происшествия, где пятеро второклассников в приморском селе Покровка отравились средством для уничтожения грызунов в учебном классе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Врачи в Приморье выписали из больницы всех пятерых второклассников, которые отравились в школе средством против крыс, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
Региональные СУСК и прокуратура 20 января сообщили, что пятеро второклассников в селе Покровка госпитализированы из-за отравления средством для дератизации, которое было рассыпано под трубой отопления в учебном классе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Всех детей выписали", - заявил собеседник.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что один школьник нашел кулек и показал одноклассникам, дети съели понемногу отравы, которая выглядела как семечки, завернутые в бумагу. Врачи промыли им желудки, но держали в больнице до получения результатов анализов. Правоохранители устанавливают того, кто оставил препарат в учебной комнате.
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