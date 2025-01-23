https://ria.ru/20250123/opekun-1995138825.html

Под Калининградом вынесли приговор опекунше, истязавшей ребенка на камеру

Под Калининградом вынесли приговор опекунше, истязавшей ребенка на камеру - РИА Новости, 23.01.2025

Под Калининградом вынесли приговор опекунше, истязавшей ребенка на камеру

Опекун, которая истязала 9-летнюю девочку в Советске под Калининградом и снимала это на камеру, получила 4 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:59:00+03:00

2025-01-23T14:59:00+03:00

2025-01-23T14:59:00+03:00

происшествия

россия

советск

калининград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:18:2736:1557_1920x0_80_0_0_75858a6bc2ba8e11a359c97d02249aff.jpg

КАЛИНИНГРАД, 23 янв — РИА Новости. Опекун, которая истязала 9-летнюю девочку в Советске под Калининградом и снимала это на камеру, получила 4 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба регионального СУСК. Следствием и судом установлено, что опекун 9-летней девочки неоднократно заставляла ее выполнять изнурительные физические упражнения, ограничивала в питании, заставляла есть непригодную пищу, подвергала унижению, систематическим избиениям и оскорблениям, записывая свои действия на камеру телефона. Так, в октябре 2023 года женщина выставила ребенка в легкой одежде на крышу пристройки, где оставила на длительное время при низкой температуре воздуха. "Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости о виновного) и статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Приговором Славского районного суда фигурантке назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимой в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240502/prokuratura-1943415404.html

россия

советск

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, советск, калининград