Под Калининградом вынесли приговор опекунше, истязавшей ребенка на камеру
Под Калининградом опекунша, снимавшая на камеру истязания ребенка, получила срок
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 23 янв — РИА Новости. Опекун, которая истязала 9-летнюю девочку в Советске под Калининградом и снимала это на камеру, получила 4 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба регионального СУСК.
Следствием и судом установлено, что опекун 9-летней девочки неоднократно заставляла ее выполнять изнурительные физические упражнения, ограничивала в питании, заставляла есть непригодную пищу, подвергала унижению, систематическим избиениям и оскорблениям, записывая свои действия на камеру телефона. Так, в октябре 2023 года женщина выставила ребенка в легкой одежде на крышу пристройки, где оставила на длительное время при низкой температуре воздуха.
"Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости о виновного) и статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Приговором Славского районного суда фигурантке назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимой в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.