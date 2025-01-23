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В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 23.01.2025
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22:11 23.01.2025 (обновлено: 22:23 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/opasnost-1995225511.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 23.01.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Губернатор Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале о введении в регионе желтого режима воздушной опасности. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T22:11:00+03:00
2025-01-23T22:23:00+03:00
липецкая область
россия
вооруженные силы украины
игорь артамонов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале о введении в регионе желтого режима воздушной опасности.Желтый режим воздушной опасности введён в Липецкой области в четверг в 22.07 мск."На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов.
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липецкая область, россия, вооруженные силы украины, игорь артамонов
Липецкая область, Россия, Вооруженные силы Украины, Игорь Артамонов
В Липецкой области объявили воздушную опасность

Артамонов: на всей территории Липецкой области объявили воздушную опасность

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале о введении в регионе желтого режима воздушной опасности.
Желтый режим воздушной опасности введён в Липецкой области в четверг в 22.07 мск.
"На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов.
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Липецкая областьРоссияВооруженные силы УкраиныИгорь Артамонов
 
 
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