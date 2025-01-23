https://ria.ru/20250123/opasnost-1995225511.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 23.01.2025

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Губернатор Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале о введении в регионе желтого режима воздушной опасности. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T22:11:00+03:00

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2025-01-23T22:23:00+03:00

липецкая область

россия

вооруженные силы украины

игорь артамонов

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале о введении в регионе желтого режима воздушной опасности.Желтый режим воздушной опасности введён в Липецкой области в четверг в 22.07 мск."На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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липецкая область, россия, вооруженные силы украины, игорь артамонов