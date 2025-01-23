Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ обстреляли Горловку и атаковали при помощи дрона-камикадзе
Фрагмент разорвавшегося снаряда . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также атаковали при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 19.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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По данным управления, ВСУ также в 16.05 атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе.
Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате украинской вооруженной агрессии жилмассив "Комсомолец" был обесточен.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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