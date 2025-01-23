https://ria.ru/20250123/nyt-1995138668.html
"Опасное время". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
"Опасное время". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 23.01.2025
"Опасное время". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
Президент США Дональд Трамп пришел к власти в опасное для Владимира Зеленского время, пишет New York Times. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:58:00+03:00
2025-01-23T14:58:00+03:00
2025-01-23T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пришел к власти в опасное для Владимира Зеленского время, пишет New York Times."Трамп пришел к власти в опасное для Зеленского время на Украине. <…> Для политика появилась и другая проблема: возрожденная политическая оппозиция в стране, вдохновленная возможным прекращением огня и последующими выборами", — говорится в материале.Кроме того, журналисты указали, что сокращение политической поддержки Зеленского также подрывает его роль лидера в условиях боевых действий.Газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995136211.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, кит келлог
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Кит Келлог
"Опасное время". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
NYT: Трамп пришел к власти в самое опасное для Зеленского время