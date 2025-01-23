https://ria.ru/20250123/neft-1995221944.html

Экономист прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цену нефти

Экономист прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цену нефти - РИА Новости, 23.01.2025

Экономист прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цену нефти

Президент США Дональд Трамп призывами к ОПЕК снизить цену нефти, по сути, хочет ее руками поставить России ультиматум, чтобы добиться завершения конфликта на... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:56:00+03:00

2025-01-23T20:56:00+03:00

2025-01-23T20:56:00+03:00

экономика

россия

саудовская аравия

сша

дональд трамп

игорь юшков

опек

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывами к ОПЕК снизить цену нефти, по сути, хочет ее руками поставить России ультиматум, чтобы добиться завершения конфликта на Украине, но организации это будет невыгодно, ведь пострадают от этого все участники, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Трамп ранее в четверг заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине. "Он рассчитывает на то, что другие участники ОПЕК+ фактически заставят Россию прекратить конфликт под угрозой снижения цен. То есть, условно говоря, чтобы и Саудовская Аравия, и другие все участники и ОПЕК, и ОПЕК+, по сути, поставили России ультиматум. Что, если Россия не соглашается на тот некий мирный план или те требования, которые Трамп выдвинет, тогда ОПЕК+, разваливается, и все будут добывать по максимуму", - сказал Юшков. Он отметил, что резервные мощности ОПЕК+ составляют порядка 6 миллионов баррелей в сутки, "и это очень большие объемы", поэтому их даже частичный выход на мировой рынок может значительно опустить цены. А если все страны увеличат добычу, то котировки могут упасть и до 30-40 долларов за баррель. Юшков подчеркнул, что такие цены даже на один-два месяца, конечно, значительно ударят по России, и доходы ее бюджета значительно сократятся. "Но зачем ОПЕК+ это нужно? Ради чего Саудовская Аравия, Ирак, все остальные пойдут на то, чтобы обрушить цены к 30-40 долларам за баррель? Они сами пострадают. Плюс даже сами США пострадают, потому что такие низкие цены приведут к тому, что, наверное, большинство проектов по добыче сланцевой нефти будут нерентабельны", - добавил эксперт. Но, отметил Юшков, если США таким образом добьются прекращения конфликта на Украине, заставят Россию пойти на невыгодные для нее условия, а Трамп сможет исполнить свое предвыборное обещание, то для альянса не будет никаких бонусов. Например, Саудовская Аравия никакие заявления не делала и цели никакие не ставила. "Ей абсолютно все равно, есть этот конфликт или нет. Наоборот, если конфликта не будет, значит, повышаются шансы снятия санкций с России, а значит она сможет экспортировать больше, более эффективно", - сказал также Юшков. Таким образом, непонятно, как Трамп будет заставлять ОПЕК+ пойти на его условия, разве что будет и ему угрожать санкциями, заключил эксперт.

https://ria.ru/20250123/tramp--1995213128.html

https://ria.ru/20250123/times-1995091266.html

россия

саудовская аравия

сша

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экономика, россия, саудовская аравия, сша, дональд трамп, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности