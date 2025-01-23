Рейтинг@Mail.ru
Россия будет следить за выполнением сделки между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/nebenzya-1995217990.html
Россия будет следить за выполнением сделки между Израилем и ХАМАС
Россия будет следить за выполнением сделки между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 23.01.2025
Россия будет следить за выполнением сделки между Израилем и ХАМАС
РФ будет отслеживать выполнение сделки между Израилем и движением ХАМАС, поддержит "любые инициативы" по "безусловному и повсеместному" прекращению огня в зоне... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:23:00+03:00
2025-01-23T20:23:00+03:00
в мире
израиль
хамас
оон
василий небензя
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_6debe7bce6d827522dfe857c501a2e7a.jpg
ООН, 23 янв – РИА Новости. РФ будет отслеживать выполнение сделки между Израилем и движением ХАМАС, поддержит "любые инициативы" по "безусловному и повсеместному" прекращению огня в зоне конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Со своей стороны будем отслеживать выполнение сделки Израиля и ХАМАС, а также поддержим любые инициативы по безусловному и повсеместному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, перезапуску переговоров на общепризнанной международно-правовой основе, включая решения СБ и ГА ООН", – сказал российский постпред на заседании Совбеза по теме сотрудничества ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ). Небензя также отметил "консолидированную позицию" ЛАГ, которая помогла создать "необходимый международный фон" для достижения договоренностей между Израилем и ХАМАС. РФ, добавил он, готова "всячески способствовать" нормализации обстановки в регионе "как в национальном качестве, так и в коллективном формате", в том числе путем взаимодействия между ЛАГ и ООН. "Россия продолжит укреплять партнерское взаимодействие и сотрудничество с ЛАГ по актуальным международным и региональным проблемам. Будем содействовать и координации между ООН и ЛАГ", – подытожил Небензя. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250123/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_d6db9722cabe55ecb722aaffb4dfbf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, оон, василий небензя, россия
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Василий Небензя, Россия
Россия будет следить за выполнением сделки между Израилем и ХАМАС

Небензя заявил, что РФ будет отслеживать выполнение сделки Израиля и ХАМАС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 янв – РИА Новости. РФ будет отслеживать выполнение сделки между Израилем и движением ХАМАС, поддержит "любые инициативы" по "безусловному и повсеместному" прекращению огня в зоне конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Со своей стороны будем отслеживать выполнение сделки Израиля и ХАМАС, а также поддержим любые инициативы по безусловному и повсеместному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, перезапуску переговоров на общепризнанной международно-правовой основе, включая решения СБ и ГА ООН", – сказал российский постпред на заседании Совбеза по теме сотрудничества ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ).
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Посол России в Израиле рассказал о состоянии заложника Труфанова
21 января, 10:57
Небензя также отметил "консолидированную позицию" ЛАГ, которая помогла создать "необходимый международный фон" для достижения договоренностей между Израилем и ХАМАС.
РФ, добавил он, готова "всячески способствовать" нормализации обстановки в регионе "как в национальном качестве, так и в коллективном формате", в том числе путем взаимодействия между ЛАГ и ООН.
"Россия продолжит укреплять партнерское взаимодействие и сотрудничество с ЛАГ по актуальным международным и региональным проблемам. Будем содействовать и координации между ООН и ЛАГ", – подытожил Небензя.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
Вчера, 08:00
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАСООНВасилий НебензяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала