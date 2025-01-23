https://ria.ru/20250123/nebenzya-1995217990.html

Россия будет следить за выполнением сделки между Израилем и ХАМАС

Россия будет следить за выполнением сделки между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 23.01.2025

Россия будет следить за выполнением сделки между Израилем и ХАМАС

РФ будет отслеживать выполнение сделки между Израилем и движением ХАМАС, поддержит "любые инициативы" по "безусловному и повсеместному" прекращению огня в зоне... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:23:00+03:00

2025-01-23T20:23:00+03:00

2025-01-23T20:23:00+03:00

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ООН, 23 янв – РИА Новости. РФ будет отслеживать выполнение сделки между Израилем и движением ХАМАС, поддержит "любые инициативы" по "безусловному и повсеместному" прекращению огня в зоне конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Со своей стороны будем отслеживать выполнение сделки Израиля и ХАМАС, а также поддержим любые инициативы по безусловному и повсеместному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, перезапуску переговоров на общепризнанной международно-правовой основе, включая решения СБ и ГА ООН", – сказал российский постпред на заседании Совбеза по теме сотрудничества ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ). Небензя также отметил "консолидированную позицию" ЛАГ, которая помогла создать "необходимый международный фон" для достижения договоренностей между Израилем и ХАМАС. РФ, добавил он, готова "всячески способствовать" нормализации обстановки в регионе "как в национальном качестве, так и в коллективном формате", в том числе путем взаимодействия между ЛАГ и ООН. "Россия продолжит укреплять партнерское взаимодействие и сотрудничество с ЛАГ по актуальным международным и региональным проблемам. Будем содействовать и координации между ООН и ЛАГ", – подытожил Небензя. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250123/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, оон, василий небензя, россия