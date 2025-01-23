https://ria.ru/20250123/nebenzya-1995055056.html

США не могут перекрыть нелегальный поток оружия в Гаити, заявил Небензя

США не могут перекрыть нелегальный поток оружия в Гаити, заявил Небензя - РИА Новости, 23.01.2025

США не могут перекрыть нелегальный поток оружия в Гаити, заявил Небензя

США либо не хотят, либо не могут перекрыть нелегальный поток оружия в Гаити, Вашингтон также не делится с санкционным комитетом СБ информацией о том, какие... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T00:42:00+03:00

2025-01-23T00:42:00+03:00

2025-01-23T00:42:00+03:00

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ООН, 23 янв – РИА Новости. США либо не хотят, либо не могут перекрыть нелегальный поток оружия в Гаити, Вашингтон также не делится с санкционным комитетом СБ информацией о том, какие усилия прилагает в этом направлении, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По словам российского дипломата, международному сообществу стоит обратить внимание на беспрепятственное наводнение Гаити оружием, несмотря на действующее территориальное эмбарго. "Все мы при этом понимаем, что решение этого вопроса находится в руках одного государства, которое либо не хочет, либо не может перекрыть эти нелегальные потоки, фактически питающие преступные группировки, орудующие в стране. При этом информации о прилагаемых в этом направлении усилиях с Группой экспертов санкционного комитета СБ США не делятся, осложняя таким образом действия международного сообщества. Впрочем, в контексте многолетнего манипулирования Вашингтоном ситуацией в Гаити с использованием односторонних санкций и технологий политического инжиниринга нас такой подход не удивляет", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза. Кроме того, отметил постпред РФ, не работают в должной мере и адресные санкции против лидеров банд и их сподвижников: "приходится констатировать, что в Гаити полностью отсутствует институциональная основа для эффективного выполнения ограничительных мер СБ". "Россия продолжит аккуратно и взвешенно подходить к вопросу подведения под санкции отдельных лиц в гаитянском контексте, принимая решения на основе всестороннего анализа информации, в том числе о потенциальном влиянии предлагаемых мер на политический процесс в стране", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250118/nebenzya-1994316312.html

https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html

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в мире, гаити, сша, вашингтон (штат), василий небензя, оон