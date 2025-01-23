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"Не сможем защищать": Рютте оценил, сколько боеприпасов производит Россия - РИА Новости, 23.01.2025
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13:14 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/nato-1995117319.html
"Не сможем защищать": Рютте оценил, сколько боеприпасов производит Россия
"Не сможем защищать": Рютте оценил, сколько боеприпасов производит Россия - РИА Новости, 23.01.2025
"Не сможем защищать": Рютте оценил, сколько боеприпасов производит Россия
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько же боеприпасов, сколько всему НАТО удается производить только за год. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:14:00+03:00
2025-01-23T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько же боеприпасов, сколько всему НАТО удается производить только за год. "Как НАТО мы за целый год производим... боеприпасов, которые чрезвычайно важны, столько же, сколько Россия производит за три месяца. Это не жизнеспособно. Через четыре-пять лет мы не сможем себя защищать", - сказал Рютте в эфире Bloomberg TV. Кроме того, генсек военного блока отметил, что наращивать производство и увеличивать расходы на оборону нужно в том числе США. Он подчеркнул, что Китай производит в военном секторе в пять-шесть раз больше, чем США. Ранее в НАТО и ЕС признавали нехватку производственных мощностей для восполнения запасов оружия и боеприпасов, а также указывают на резкий скачок цен после начала острой фазы конфликта на Украине. В частности, бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщал, что цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995097705.html
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в мире, россия, сша, китай, марк рютте, роб бауэр, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Китай, Марк Рютте, Роб Бауэр, НАТО, Евросоюз
"Не сможем защищать": Рютте оценил, сколько боеприпасов производит Россия

Рютте: Россия производит за три месяца столько же снарядов, сколько НАТО за год

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько же боеприпасов, сколько всему НАТО удается производить только за год.
"Как НАТО мы за целый год производим... боеприпасов, которые чрезвычайно важны, столько же, сколько Россия производит за три месяца. Это не жизнеспособно. Через четыре-пять лет мы не сможем себя защищать", - сказал Рютте в эфире Bloomberg TV.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Кроме того, генсек военного блока отметил, что наращивать производство и увеличивать расходы на оборону нужно в том числе США. Он подчеркнул, что Китай производит в военном секторе в пять-шесть раз больше, чем США.
Ранее в НАТО и ЕС признавали нехватку производственных мощностей для восполнения запасов оружия и боеприпасов, а также указывают на резкий скачок цен после начала острой фазы конфликта на Украине. В частности, бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщал, что цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза.
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