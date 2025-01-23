https://ria.ru/20250123/nato-1995096010.html

Генсек НАТО призвал обеспечить Киеву выгодную позицию за столом переговоров

Генсек НАТО призвал обеспечить Киеву выгодную позицию за столом переговоров - РИА Новости, 23.01.2025

Генсек НАТО призвал обеспечить Киеву выгодную позицию за столом переговоров

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен обеспечить Киеву выгодную позицию за столом переговоров для достижения "устойчивого мира", а... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:15:00+03:00

2025-01-23T11:15:00+03:00

2025-01-23T15:46:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен обеспечить Киеву выгодную позицию за столом переговоров для достижения "устойчивого мира", а также предоставить членство в блоке. "Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен", - заявил он на дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Для этого, как утверждает Рютте, необходимо членство Украины в НАТО. Он подчеркнул, что у России не может быть права вето на расширение альянса. "Мы должны чётко сформулировать, что у (президента РФ) Владимира Путина нет права вето и нет права голоса по вопросу того, кто в будущем может вступить в НАТО. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но не думаю, что он хочет этого", - заявил генсек Североатлантического альянса. Президент РФ Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994925117.html

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