Генсек НАТО призвал обеспечить Киеву выгодную позицию за столом переговоров
Рютте: НАТО должна обеспечить Украине выгодную позицию за столом переговоров
© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 23 января 2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 23 января 2025
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен обеспечить Киеву выгодную позицию за столом переговоров для достижения "устойчивого мира", а также предоставить членство в блоке.
"Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен", - заявил он на дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
"Мы должны чётко сформулировать, что у (президента РФ) Владимира Путина нет права вето и нет права голоса по вопросу того, кто в будущем может вступить в НАТО. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но не думаю, что он хочет этого", - заявил генсек Североатлантического альянса.
Президент РФ Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли.
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