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Поражение Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 23.01.2025 (обновлено: 15:47 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/nato-1995092391.html
Поражение Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО
Поражение Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 23.01.2025
Поражение Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО
Поражение Киева в конфликте с Москвой будет стоить Западу триллионы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:52:00+03:00
2025-01-23T15:47:00+03:00
в мире
украина
давос
киев
марк рютте
нато
специальная военная операция на украине
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Поражение Киева в конфликте с Москвой будет стоить Западу триллионы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о трех процентах ВВП (затрат на оборону. — Прим. ред.) вместо нынешних двух процентов, которые уже обязались тратить в НАТО; нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды", — сказал он.Генсек альянса утверждает, что при поражении Киева "сдерживание со стороны НАТО будет стоить гораздо больше, чем сейчас".Рютте добавил, что ситуация на Украине — не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос.Также он призвал обеспечить Киеву "выгодную позицию" за столом переговоров для достижения "устойчивого мира".Позиция России по урегулированию на УкраинеВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995076662.html
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В мире, Украина, Давос, Киев, Марк Рютте, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Москва
Поражение Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО

Генсек НАТО Рютте: поражение Украины будет стоить Западу триллионы

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 23 января 2025
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 23 января 2025
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Поражение Киева в конфликте с Москвой будет стоить Западу триллионы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о трех процентах ВВП (затрат на оборону. — Прим. ред.) вместо нынешних двух процентов, которые уже обязались тратить в НАТО; нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды", — сказал он.
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Генсек альянса утверждает, что при поражении Киева "сдерживание со стороны НАТО будет стоить гораздо больше, чем сейчас".
Рютте добавил, что ситуация на Украине — не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос.
Также он призвал обеспечить Киеву "выгодную позицию" за столом переговоров для достижения "устойчивого мира".
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Позиция России по урегулированию на Украине

В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
  • Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДавосКиевМарк РюттеНАТОВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
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