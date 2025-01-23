Поражение Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Рютте: поражение Украины будет стоить Западу триллионы
© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 23 января 2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 23 января 2025
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Поражение Киева в конфликте с Москвой будет стоить Западу триллионы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о трех процентах ВВП (затрат на оборону. — Прим. ред.) вместо нынешних двух процентов, которые уже обязались тратить в НАТО; нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды", — сказал он.
Генсек альянса утверждает, что при поражении Киева "сдерживание со стороны НАТО будет стоить гораздо больше, чем сейчас".
Рютте добавил, что ситуация на Украине — не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос.
Также он призвал обеспечить Киеву "выгодную позицию" за столом переговоров для достижения "устойчивого мира".
Позиция России по урегулированию на Украине
В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
- Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.