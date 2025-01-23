https://ria.ru/20250123/nato-1995092391.html

Поражение Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО

Поражение Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 23.01.2025

Поражение Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО

Поражение Киева в конфликте с Москвой будет стоить Западу триллионы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T10:52:00+03:00

2025-01-23T10:52:00+03:00

2025-01-23T15:47:00+03:00

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Поражение Киева в конфликте с Москвой будет стоить Западу триллионы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о трех процентах ВВП (затрат на оборону. — Прим. ред.) вместо нынешних двух процентов, которые уже обязались тратить в НАТО; нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды", — сказал он.Генсек альянса утверждает, что при поражении Киева "сдерживание со стороны НАТО будет стоить гораздо больше, чем сейчас".Рютте добавил, что ситуация на Украине — не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос.Также он призвал обеспечить Киеву "выгодную позицию" за столом переговоров для достижения "устойчивого мира".Позиция России по урегулированию на УкраинеВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995076662.html

https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html

https://ria.ru/20250123/rogov-1995087197.html

украина

давос

киев

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