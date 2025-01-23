https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995060498.html

Нарышкин дал прогноз на 2025 год

Нарышкин дал прогноз на 2025 год - РИА Новости, 23.01.2025

Нарышкин дал прогноз на 2025 год

Обстановка в мире в этом году будет нестабильной, спрогнозировал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T02:41:00+03:00

2025-01-23T02:41:00+03:00

2025-01-23T08:32:00+03:00

сергей нарышкин

европа

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Обстановка в мире в этом году будет нестабильной, спрогнозировал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости."Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас идет переход от однополярного миропорядка к "новому, справедливому миропорядку"."И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой", — добавил Нарышкин.В декабре директор СВР спрогнозировал, что США и Европу ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на "руку Москвы".Что касается будущего многополярного мира, то он должен включать в себя и Соединенные Штаты, и европейские страны, но при условии, что у них будут равные права с другими, добавил директор Нарышкин.

https://ria.ru/20241210/ssha-1988320958.html

https://ria.ru/20250120/slutskiy-1994710038.html

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сергей нарышкин, европа, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)