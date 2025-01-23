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Нарышкин дал прогноз на 2025 год - РИА Новости, 23.01.2025
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02:41 23.01.2025 (обновлено: 08:32 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995060498.html
Нарышкин дал прогноз на 2025 год
Нарышкин дал прогноз на 2025 год - РИА Новости, 23.01.2025
Нарышкин дал прогноз на 2025 год
Обстановка в мире в этом году будет нестабильной, спрогнозировал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:41:00+03:00
2025-01-23T08:32:00+03:00
сергей нарышкин
европа
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Обстановка в мире в этом году будет нестабильной, спрогнозировал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости."Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас идет переход от однополярного миропорядка к "новому, справедливому миропорядку"."И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой", — добавил Нарышкин.В декабре директор СВР спрогнозировал, что США и Европу ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на "руку Москвы".Что касается будущего многополярного мира, то он должен включать в себя и Соединенные Штаты, и европейские страны, но при условии, что у них будут равные права с другими, добавил директор Нарышкин.
https://ria.ru/20241210/ssha-1988320958.html
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сергей нарышкин, европа, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сергей Нарышкин, Европа, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин дал прогноз на 2025 год

Директор СВР Нарышкин: обстановка в мире в 2025 году будет нестабильной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Обстановка в мире в этом году будет нестабильной, спрогнозировал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.
"Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки", — сказал собеседник агентства.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
США теряют инициативу на всех фронтах, заявил Нарышкин
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По его словам, сейчас идет переход от однополярного миропорядка к "новому, справедливому миропорядку".
«
"И этот процесс, конечно, имеет свои риски, и очень непростой", — добавил Нарышкин.
В декабре директор СВР спрогнозировал, что США и Европу ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на "руку Москвы".
Что касается будущего многополярного мира, то он должен включать в себя и Соединенные Штаты, и европейские страны, но при условии, что у них будут равные права с другими, добавил директор Нарышкин.
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20 января, 22:25
 
Сергей НарышкинЕвропаСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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