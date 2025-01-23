https://ria.ru/20250123/nalchik-1995127134.html

В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО

В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО - РИА Новости, 23.01.2025

В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО

Сотрудники управления ФСИН России по Кабардино-Балкарии перехватили квадрокоптер, с помощью которого неизвестный пытался доставить мобильные телефоны с... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:02:00+03:00

2025-01-23T14:02:00+03:00

2025-01-23T14:02:00+03:00

происшествия

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НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Сотрудники управления ФСИН России по Кабардино-Балкарии перехватили квадрокоптер, с помощью которого неизвестный пытался доставить мобильные телефоны с зарядными устройствами в следственный изолятор в Нальчике, сообщила пресс-служба ведомства. "Посредством беспилотного летательного аппарата неизвестный пытался осуществить доставку запрещенных предметов на режимную территорию СИЗО №1 УФСИН РФ по КБР. К дрону был прикреплен сверток, внутри которого обнаружены два мобильных сенсорных телефона, два зарядных кабеля и комплект беспроводных наушников", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20240504/mobilniki-1943856036.html

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происшествия, технологии, россия, нальчик, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)