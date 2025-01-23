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В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО - РИА Новости, 23.01.2025
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14:02 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/nalchik-1995127134.html
В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО
В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО - РИА Новости, 23.01.2025
В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО
Сотрудники управления ФСИН России по Кабардино-Балкарии перехватили квадрокоптер, с помощью которого неизвестный пытался доставить мобильные телефоны с... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:02:00+03:00
2025-01-23T14:02:00+03:00
происшествия
технологии
россия
нальчик
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Сотрудники управления ФСИН России по Кабардино-Балкарии перехватили квадрокоптер, с помощью которого неизвестный пытался доставить мобильные телефоны с зарядными устройствами в следственный изолятор в Нальчике, сообщила пресс-служба ведомства. "Посредством беспилотного летательного аппарата неизвестный пытался осуществить доставку запрещенных предметов на режимную территорию СИЗО №1 УФСИН РФ по КБР. К дрону был прикреплен сверток, внутри которого обнаружены два мобильных сенсорных телефона, два зарядных кабеля и комплект беспроводных наушников", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка.
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происшествия, технологии, россия, нальчик, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Технологии, Россия, Нальчик, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО

В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить мобильные телефоны в СИЗО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Сотрудники управления ФСИН России по Кабардино-Балкарии перехватили квадрокоптер, с помощью которого неизвестный пытался доставить мобильные телефоны с зарядными устройствами в следственный изолятор в Нальчике, сообщила пресс-служба ведомства.
"Посредством беспилотного летательного аппарата неизвестный пытался осуществить доставку запрещенных предметов на режимную территорию СИЗО №1 УФСИН РФ по КБР. К дрону был прикреплен сверток, внутри которого обнаружены два мобильных сенсорных телефона, два зарядных кабеля и комплект беспроводных наушников", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве, - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В СИЗО-1 пытались доставить мобильники, спрятанные в холодильнике
4 мая 2024, 15:57
 
ПроисшествияТехнологииРоссияНальчикФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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