https://ria.ru/20250123/mvd-1995226432.html

В ДТП в Подмосковье погибли водитель без прав и пассажир-подросток

В ДТП в Подмосковье погибли водитель без прав и пассажир-подросток - РИА Новости, 23.01.2025

В ДТП в Подмосковье погибли водитель без прав и пассажир-подросток

В Подмосковье 18-летний водитель "ВАЗ", не имея водительского удостоверения, врезался в легковушку на "встречке", в результате ДТП водитель "ВАЗ" и его... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T22:29:00+03:00

2025-01-23T22:29:00+03:00

2025-01-23T22:29:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Подмосковье 18-летний водитель "ВАЗ", не имея водительского удостоверения, врезался в легковушку на "встречке", в результате ДТП водитель "ВАЗ" и его 16-летний пассажир погибли, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 15.00 на 40-м километре трассы М9 "Балтия" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки "ВАЗ", совершил попутное столкновение с автомашиной Opel. От удара "ВАЗ" перевернулся и загорелся. Огонь перекинулся на вторую машину", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир "ВАЗ" погибли. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве. Позже в подмосковном главке добавили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250104/dtp-1992526841.html

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московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), происшествия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)