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В ДТП в Подмосковье погибли водитель без прав и пассажир-подросток - РИА Новости, 23.01.2025
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22:29 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/mvd-1995226432.html
В ДТП в Подмосковье погибли водитель без прав и пассажир-подросток
В ДТП в Подмосковье погибли водитель без прав и пассажир-подросток - РИА Новости, 23.01.2025
В ДТП в Подмосковье погибли водитель без прав и пассажир-подросток
В Подмосковье 18-летний водитель "ВАЗ", не имея водительского удостоверения, врезался в легковушку на "встречке", в результате ДТП водитель "ВАЗ" и его... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T22:29:00+03:00
2025-01-23T22:29:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Подмосковье 18-летний водитель "ВАЗ", не имея водительского удостоверения, врезался в легковушку на "встречке", в результате ДТП водитель "ВАЗ" и его 16-летний пассажир погибли, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 15.00 на 40-м километре трассы М9 "Балтия" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки "ВАЗ", совершил попутное столкновение с автомашиной Opel. От удара "ВАЗ" перевернулся и загорелся. Огонь перекинулся на вторую машину", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир "ВАЗ" погибли. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве. Позже в подмосковном главке добавили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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россия
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россия, московская область (подмосковье), происшествия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ДТП в Подмосковье погибли водитель без прав и пассажир-подросток

МВД: на трассе в Подмосковье погибли водитель без прав и 16-летний пассажир

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Подмосковье 18-летний водитель "ВАЗ", не имея водительского удостоверения, врезался в легковушку на "встречке", в результате ДТП водитель "ВАЗ" и его 16-летний пассажир погибли, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 15.00 на 40-м километре трассы М9 "Балтия" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки "ВАЗ", совершил попутное столкновение с автомашиной Opel. От удара "ВАЗ" перевернулся и загорелся. Огонь перекинулся на вторую машину", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир "ВАЗ" погибли. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
Позже в подмосковном главке добавили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль
4 января, 20:44
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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