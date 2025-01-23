https://ria.ru/20250123/mvd-1995123961.html

МВД предложило изменить процесс оформления пьяных водителей

МВД предложило изменить процесс оформления пьяных водителей - РИА Новости, 23.01.2025

МВД предложило изменить процесс оформления пьяных водителей

МВД России планирует уменьшить число составляемых документов при оформлении пьяного водителя за рулем и уже подготовило соответствующий законопроект "О внесении РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:45:00+03:00

2025-01-23T13:45:00+03:00

2025-01-23T14:31:00+03:00

общество

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. МВД России планирует уменьшить число составляемых документов при оформлении пьяного водителя за рулем и уже подготовило соответствующий законопроект "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", сообщает "МВД Медиа"."Разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц в части сокращения количества составляемых процессуальных документов", — поясняет ведомство.Отмечается, что сейчас при остановке пьяного водителя нужно составлять от трех до пяти протоколов. При этом обязательны из них только два: об отстранении от управления транспортным средством и о задержании транспортного средства."Проведенный анализ правоприменения показал, что составление данных протоколов в ряде случаев представляется избыточным", — заключили в МВД.Сейчас законопроект проходит процесс обсуждения.

https://ria.ru/20250120/dtp-1994628771.html

https://ria.ru/20240126/prava-1923706306.html

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2025

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общество, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)