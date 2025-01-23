https://ria.ru/20250123/mur-1995204472.html

Деми Мур впервые за 46 лет номинировали на "Оскар"

Деми Мур впервые за 46 лет номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025

Деми Мур впервые за 46 лет номинировали на "Оскар"

Актриса Деми Мур впервые за 46-летнюю карьеру в Голливуде получила номинацию на премию "Оскар", впервые на премию номинирована также певица и актриса Ариана... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T18:51:00+03:00

2025-01-23T18:51:00+03:00

2025-01-23T18:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Актриса Деми Мур впервые за 46-летнюю карьеру в Голливуде получила номинацию на премию "Оскар", впервые на премию номинирована также певица и актриса Ариана Гранде, следует из результатов, объявленных в четверг американской киноакадемией. Мур была номинирована в категории "лучшая женская роль первого плана" за независимый фильм "Субстанция". Ранее она уже получила за эту роль премию "Золотой глобус". Гранде была номинирована за роль второго плана в мюзикле "Злая: Сказка о ведьме Запада". В этой же категории впервые номинированы актрисы Зои Салдана за мюзикл "Эмилия Перес" и Изабелла Росселлини за фильм "Конклав". Свою первую номинацию на "Оскар" получил и актер Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в фильме "Ученик". Джереми Стронг, исполнивший роль его ментора, скандального известного адвоката Роя Кона, также впервые номинирован на престижную американскую премию. В категории лучший актер первого плана также были номинированы обладатель "Оскара" Эдриан Броуди за роль в фильме "Бруталист", Тимоти Шаламе за исполнение роли певца Боба Дилана, Рэйф Файнс за "Конклав" и Колман Доминго за фильм "Синг-Синг". Больше всего номинаций на "Оскар" в 2025 году получил фильм "Эмилия Перес", у него 13 номинаций, затем следует "Бруталист" и "Злая: Сказка о ведьме Запада" с десятью номинациями у каждого фильма, следует из списка, опубликованного киноакадемией. Вручение наград состоится в Лос-Анджелесе 2 марта.

https://ria.ru/20250123/borisova-1995171829.html

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голливуд, сша, лос-анджелес, деми мур (деметрия гайнс), ариана гранде, зои салдана, в мире