Деми Мур впервые за 46 лет номинировали на "Оскар"
Деми Мур и Ариана Гранде впервые номинированы на премию "Оскар"
© AP Photo / Scott A GarfittДеми Мур
© AP Photo / Scott A Garfitt
Деми Мур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Актриса Деми Мур впервые за 46-летнюю карьеру в Голливуде получила номинацию на премию "Оскар", впервые на премию номинирована также певица и актриса Ариана Гранде, следует из результатов, объявленных в четверг американской киноакадемией.
Мур была номинирована в категории "лучшая женская роль первого плана" за независимый фильм "Субстанция". Ранее она уже получила за эту роль премию "Золотой глобус". Гранде была номинирована за роль второго плана в мюзикле "Злая: Сказка о ведьме Запада". В этой же категории впервые номинированы актрисы Зои Салдана за мюзикл "Эмилия Перес" и Изабелла Росселлини за фильм "Конклав".
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Вчера, 16:37
Свою первую номинацию на "Оскар" получил и актер Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в фильме "Ученик". Джереми Стронг, исполнивший роль его ментора, скандального известного адвоката Роя Кона, также впервые номинирован на престижную американскую премию.
В категории лучший актер первого плана также были номинированы обладатель "Оскара" Эдриан Броуди за роль в фильме "Бруталист", Тимоти Шаламе за исполнение роли певца Боба Дилана, Рэйф Файнс за "Конклав" и Колман Доминго за фильм "Синг-Синг".
Больше всего номинаций на "Оскар" в 2025 году получил фильм "Эмилия Перес", у него 13 номинаций, затем следует "Бруталист" и "Злая: Сказка о ведьме Запада" с десятью номинациями у каждого фильма, следует из списка, опубликованного киноакадемией.
Вручение наград состоится в Лос-Анджелесе 2 марта.
Билли Айлиш получила "Оскар"
11 марта 2024, 05:45