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Деми Мур впервые за 46 лет номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
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Шоубиз
 
18:51 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/mur-1995204472.html
Деми Мур впервые за 46 лет номинировали на "Оскар"
Деми Мур впервые за 46 лет номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
Деми Мур впервые за 46 лет номинировали на "Оскар"
Актриса Деми Мур впервые за 46-летнюю карьеру в Голливуде получила номинацию на премию "Оскар", впервые на премию номинирована также певица и актриса Ариана... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:51:00+03:00
2025-01-23T18:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Актриса Деми Мур впервые за 46-летнюю карьеру в Голливуде получила номинацию на премию "Оскар", впервые на премию номинирована также певица и актриса Ариана Гранде, следует из результатов, объявленных в четверг американской киноакадемией. Мур была номинирована в категории "лучшая женская роль первого плана" за независимый фильм "Субстанция". Ранее она уже получила за эту роль премию "Золотой глобус". Гранде была номинирована за роль второго плана в мюзикле "Злая: Сказка о ведьме Запада". В этой же категории впервые номинированы актрисы Зои Салдана за мюзикл "Эмилия Перес" и Изабелла Росселлини за фильм "Конклав". Свою первую номинацию на "Оскар" получил и актер Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в фильме "Ученик". Джереми Стронг, исполнивший роль его ментора, скандального известного адвоката Роя Кона, также впервые номинирован на престижную американскую премию. В категории лучший актер первого плана также были номинированы обладатель "Оскара" Эдриан Броуди за роль в фильме "Бруталист", Тимоти Шаламе за исполнение роли певца Боба Дилана, Рэйф Файнс за "Конклав" и Колман Доминго за фильм "Синг-Синг". Больше всего номинаций на "Оскар" в 2025 году получил фильм "Эмилия Перес", у него 13 номинаций, затем следует "Бруталист" и "Злая: Сказка о ведьме Запада" с десятью номинациями у каждого фильма, следует из списка, опубликованного киноакадемией. Вручение наград состоится в Лос-Анджелесе 2 марта.
https://ria.ru/20250123/borisova-1995171829.html
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голливуд, сша, лос-анджелес, деми мур (деметрия гайнс), ариана гранде, зои салдана, в мире
Шоубиз, Голливуд, США, Лос-Анджелес, Деми Мур (Деметрия Гайнс), Ариана Гранде, Зои Салдана, В мире
Деми Мур впервые за 46 лет номинировали на "Оскар"

Деми Мур и Ариана Гранде впервые номинированы на премию "Оскар"

© AP Photo / Scott A GarfittДеми Мур
Деми Мур - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Scott A Garfitt
Деми Мур. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Актриса Деми Мур впервые за 46-летнюю карьеру в Голливуде получила номинацию на премию "Оскар", впервые на премию номинирована также певица и актриса Ариана Гранде, следует из результатов, объявленных в четверг американской киноакадемией.
Мур была номинирована в категории "лучшая женская роль первого плана" за независимый фильм "Субстанция". Ранее она уже получила за эту роль премию "Золотой глобус". Гранде была номинирована за роль второго плана в мюзикле "Злая: Сказка о ведьме Запада". В этой же категории впервые номинированы актрисы Зои Салдана за мюзикл "Эмилия Перес" и Изабелла Росселлини за фильм "Конклав".
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Свою первую номинацию на "Оскар" получил и актер Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в фильме "Ученик". Джереми Стронг, исполнивший роль его ментора, скандального известного адвоката Роя Кона, также впервые номинирован на престижную американскую премию.
В категории лучший актер первого плана также были номинированы обладатель "Оскара" Эдриан Броуди за роль в фильме "Бруталист", Тимоти Шаламе за исполнение роли певца Боба Дилана, Рэйф Файнс за "Конклав" и Колман Доминго за фильм "Синг-Синг".
Больше всего номинаций на "Оскар" в 2025 году получил фильм "Эмилия Перес", у него 13 номинаций, затем следует "Бруталист" и "Злая: Сказка о ведьме Запада" с десятью номинациями у каждого фильма, следует из списка, опубликованного киноакадемией.
Вручение наград состоится в Лос-Анджелесе 2 марта.
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ШоубизГолливудСШАЛос-АнджелесДеми Мур (Деметрия Гайнс)Ариана ГрандеЗои СалданаВ мире
 
 
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