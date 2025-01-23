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В Москве ввели в эксплуатацию котельную для комплекса "Олимпийский"
В Москве ввели в эксплуатацию котельную для комплекса "Олимпийский" - РИА Новости, 23.01.2025
В Москве ввели в эксплуатацию котельную для комплекса "Олимпийский"
Специалисты Комплекса городского хозяйства построили и ввели в эксплуатацию современную газовую котельную для многофункционального комплекса "Олимпийский",... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:13:00+03:00
2025-01-23T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства построили и ввели в эксплуатацию современную газовую котельную для многофункционального комплекса "Олимпийский", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках реконструкции комплекса "Олимпийский" на Проспекте Мира организованы мероприятия по обеспечению здания всеми необходимыми энергоресурсами. Завершили строительство новой котельной, которая является важным элементом в обеспечении теплоснабжения, она уже запущена в эксплуатацию", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что мощность котельной составляет 86 МВт, что сопоставимо с энергопотреблением небольшого промышленного предприятия или нескольких крупных жилых комплексов. "На объекте внедрены системы оперативного мониторинга параметров работы газового оборудования, что позволяет в режиме онлайн управлять всей системой из диспетчерской "Мосгаза". К строительству объекта были привлечены самые опытные специалисты, работы выполнены в строгом соответствии со всеми стандартами и нормами безопасности", - добавил он. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что котельная оснащена современным газовым оборудованием, изготовленным на собственном производстве столичных газовиков.
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экономика, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве ввели в эксплуатацию котельную для комплекса "Олимпийский"
В Москве ввели в эксплуатацию газовую котельную для комплекса "Олимпийский"