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В Москве ввели в эксплуатацию котельную для комплекса "Олимпийский" - РИА Новости, 23.01.2025
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13:13 23.01.2025 (обновлено: 13:22 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/moskva-1995117158.html
В Москве ввели в эксплуатацию котельную для комплекса "Олимпийский"
В Москве ввели в эксплуатацию котельную для комплекса "Олимпийский" - РИА Новости, 23.01.2025
В Москве ввели в эксплуатацию котельную для комплекса "Олимпийский"
Специалисты Комплекса городского хозяйства построили и ввели в эксплуатацию современную газовую котельную для многофункционального комплекса "Олимпийский",... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:13:00+03:00
2025-01-23T13:22:00+03:00
экономика
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства построили и ввели в эксплуатацию современную газовую котельную для многофункционального комплекса "Олимпийский", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках реконструкции комплекса "Олимпийский" на Проспекте Мира организованы мероприятия по обеспечению здания всеми необходимыми энергоресурсами. Завершили строительство новой котельной, которая является важным элементом в обеспечении теплоснабжения, она уже запущена в эксплуатацию", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что мощность котельной составляет 86 МВт, что сопоставимо с энергопотреблением небольшого промышленного предприятия или нескольких крупных жилых комплексов. "На объекте внедрены системы оперативного мониторинга параметров работы газового оборудования, что позволяет в режиме онлайн управлять всей системой из диспетчерской "Мосгаза". К строительству объекта были привлечены самые опытные специалисты, работы выполнены в строгом соответствии со всеми стандартами и нормами безопасности", - добавил он. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что котельная оснащена современным газовым оборудованием, изготовленным на собственном производстве столичных газовиков.
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экономика, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве ввели в эксплуатацию котельную для комплекса "Олимпийский"

В Москве ввели в эксплуатацию газовую котельную для комплекса "Олимпийский"

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк"Олимпийский"
Олимпийский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Олимпийский". Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства построили и ввели в эксплуатацию современную газовую котельную для многофункционального комплекса "Олимпийский", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках реконструкции комплекса "Олимпийский" на Проспекте Мира организованы мероприятия по обеспечению здания всеми необходимыми энергоресурсами. Завершили строительство новой котельной, которая является важным элементом в обеспечении теплоснабжения, она уже запущена в эксплуатацию", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что мощность котельной составляет 86 МВт, что сопоставимо с энергопотреблением небольшого промышленного предприятия или нескольких крупных жилых комплексов.
"На объекте внедрены системы оперативного мониторинга параметров работы газового оборудования, что позволяет в режиме онлайн управлять всей системой из диспетчерской "Мосгаза". К строительству объекта были привлечены самые опытные специалисты, работы выполнены в строгом соответствии со всеми стандартами и нормами безопасности", - добавил он.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что котельная оснащена современным газовым оборудованием, изготовленным на собственном производстве столичных газовиков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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