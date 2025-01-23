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Молдавия препятствует поставкам газа в Приднестровье, заявил глава ПМР - РИА Новости, 23.01.2025
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16:14 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/moldavija-1995167916.html
Молдавия препятствует поставкам газа в Приднестровье, заявил глава ПМР
Молдавия препятствует поставкам газа в Приднестровье, заявил глава ПМР - РИА Новости, 23.01.2025
Молдавия препятствует поставкам газа в Приднестровье, заявил глава ПМР
Молдавия препятствует возобновлению поставок газа в Приднестровье, ситуация критическая, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:14:00+03:00
2025-01-23T16:14:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
москва
вадим красносельский
майя санду
дорин речан
молдовагаз
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ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Молдавия препятствует возобновлению поставок газа в Приднестровье, ситуация критическая, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. "Уважаемая госпожа Майя Санду (президент Молдавии - ред.), я вам заявляю открыто – Молдова препятствует поставкам газа в Приднестровье. У нас реальная критическая ситуация из-за вас. Именно вы дискриминируете приднестровских граждан в части подачи тепла и электроэнергии", - сказал Красносельский в ходе обращения, которое опубликовано в его Telegram-канале. Лидер Приднестровья также сообщил, что дал поручение министерству иностранных дел ПМР подготовить в ООН, Совет безопасности ООН, всем участникам переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию заявления о попытках дискриминации Молдавией населения Приднестровья. "Уважаемая госпожа Санду, на чужом горе, на чужих страданиях счастья не построишь, дивидендов не заработаешь… Вы боитесь своего электората,… вы пытаетесь надавить на Приднестровье, но вы не боитесь страданий людей здесь в Приднестровье: женщин, стариков, тех, кто нуждается в социальной защите. Вы не боитесь того, что из-за ваших действий погибают люди. Странно, что вы этого не боитесь", - отметил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250110/pmr-1993090251.html
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в мире, молдавия, кишинев, москва, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, оон, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Вадим Красносельский, Майя Санду, Дорин Речан, Молдовагаз, ООН, Газпром
Молдавия препятствует поставкам газа в Приднестровье, заявил глава ПМР

Глава ПМР Красносельский: Молдавия мешает возобновлению поставок газа в регион

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Молдавия препятствует возобновлению поставок газа в Приднестровье, ситуация критическая, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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"Уважаемая госпожа Майя Санду (президент Молдавии - ред.), я вам заявляю открыто – Молдова препятствует поставкам газа в Приднестровье. У нас реальная критическая ситуация из-за вас. Именно вы дискриминируете приднестровских граждан в части подачи тепла и электроэнергии", - сказал Красносельский в ходе обращения, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Лидер Приднестровья также сообщил, что дал поручение министерству иностранных дел ПМР подготовить в ООН, Совет безопасности ООН, всем участникам переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию заявления о попытках дискриминации Молдавией населения Приднестровья. "Уважаемая госпожа Санду, на чужом горе, на чужих страданиях счастья не построишь, дивидендов не заработаешь… Вы боитесь своего электората,… вы пытаетесь надавить на Приднестровье, но вы не боитесь страданий людей здесь в Приднестровье: женщин, стариков, тех, кто нуждается в социальной защите. Вы не боитесь того, что из-за ваших действий погибают люди. Странно, что вы этого не боитесь", - отметил Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Глава ПМР заявил, что согласен на поставки через "Молдовагаз"
20 января, 11:35
 
В миреМолдавияКишиневМоскваВадим КрасносельскийМайя СандуДорин РечанМолдовагазООНГазпром
 
 
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