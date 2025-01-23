Молдавская оппозиция обвинила власти в запугивании избирателей
ПКРМ: правящая партия Молдавии запугивает избирателей победой пророссийских сил
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 янв — РИА Новости. Сторонники правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" запугивают избирателей перед парламентскими выборами угрозой вторжения ВСУ в случае победы "пророссийских сил", заявили в ЦК Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ).
Бывший вице-премьер по реинтеграции Владислав Кузьминский ранее в интервью изданию "Европейская правда" сказал, что с приходом к власти в Кишиневе "пророссийских сил" Украина должна будет дать немедленный военный ответ.
"Он запугивает избирателей тем, что голосование за "пророссийские партии" равно военному вторжению Украины в Республику Молдова. Таким образом, этот провокатор, очень близкий к режиму Санду, дает понять, что если избиратели проголосуют против людоедской политики правящей партии, может последовать вторжение Украины в Молдову. До такой откровенной глупости и низости ради своего самосохранения не доходила еще ни одна молдавская власть", — говорится в публикации.
Коммунисты отметили, что молдавским избирателям предлагают голосовать только за партию "Действие и солидарность" из страха быть убитыми ВСУ. Оппозиция подчеркнула, что власти и ранее продвигали идеи ненависти и агрессии, но не опускались до запугивания и шантажа народа.
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"Ни Служба информации и безопасности, которая специализируется на отлове инакомыслящих, ни центр официальной цензуры "Патриот" ни малейшего интереса до сегодняшнего дня к "пророчествам" Кузьминского не проявили", — добавили в Компартии.
Кроме того, добавили оппозиционеры, Генпрокуратура республики не увидела в словах "эксперта всея Молдовы" измены родине, хотя он фактически призывает Киев немедленно атаковать страну в случае смены власти.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередной избирательный процесс запланирован на вторую половину 2025-го.