Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция обвинила власти в запугивании избирателей - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 23.01.2025 (обновлено: 14:05 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/moldavija-1995091087.html
Молдавская оппозиция обвинила власти в запугивании избирателей
Молдавская оппозиция обвинила власти в запугивании избирателей - РИА Новости, 23.01.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в запугивании избирателей
Сторонники правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" запугивают избирателей перед парламентскими выборами угрозой вторжения ВСУ в случае победы... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:44:00+03:00
2025-01-23T14:05:00+03:00
в мире
молдавия
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 23 янв — РИА Новости. Сторонники правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" запугивают избирателей перед парламентскими выборами угрозой вторжения ВСУ в случае победы "пророссийских сил", заявили в ЦК Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ)."Он запугивает избирателей тем, что голосование за "пророссийские партии" равно военному вторжению Украины в Республику Молдова. Таким образом, этот провокатор, очень близкий к режиму Санду, дает понять, что если избиратели проголосуют против людоедской политики правящей партии, может последовать вторжение Украины в Молдову. До такой откровенной глупости и низости ради своего самосохранения не доходила еще ни одна молдавская власть", — говорится в публикации. Коммунисты отметили, что молдавским избирателям предлагают голосовать только за партию "Действие и солидарность" из страха быть убитыми ВСУ. Оппозиция подчеркнула, что власти и ранее продвигали идеи ненависти и агрессии, но не опускались до запугивания и шантажа народа. "Ни Служба информации и безопасности, которая специализируется на отлове инакомыслящих, ни центр официальной цензуры "Патриот" ни малейшего интереса до сегодняшнего дня к "пророчествам" Кузьминского не проявили", — добавили в Компартии.Кроме того, добавили оппозиционеры, Генпрокуратура республики не увидела в словах "эксперта всея Молдовы" измены родине, хотя он фактически призывает Киев немедленно атаковать страну в случае смены власти.
https://ria.ru/20250122/moldaviya-1995026947.html
https://ria.ru/20250120/gazprom-1994639165.html
https://ria.ru/20250114/zaharova-1993559973.html
молдавия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Молдавская оппозиция обвинила власти в запугивании избирателей

ПКРМ: правящая партия Молдавии запугивает избирателей победой пророссийских сил

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 янв — РИА Новости. Сторонники правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" запугивают избирателей перед парламентскими выборами угрозой вторжения ВСУ в случае победы "пророссийских сил", заявили в ЦК Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ).

Бывший вице-премьер по реинтеграции Владислав Кузьминский ранее в интервью изданию "Европейская правда" сказал, что с приходом к власти в Кишиневе "пророссийских сил" Украина должна будет дать немедленный военный ответ.

Ситуация в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Партия социалистов Молдавии обвинила власти в преследовании перед выборами
22 января, 18:17
"Он запугивает избирателей тем, что голосование за "пророссийские партии" равно военному вторжению Украины в Республику Молдова. Таким образом, этот провокатор, очень близкий к режиму Санду, дает понять, что если избиратели проголосуют против людоедской политики правящей партии, может последовать вторжение Украины в Молдову. До такой откровенной глупости и низости ради своего самосохранения не доходила еще ни одна молдавская власть", — говорится в публикации.
Коммунисты отметили, что молдавским избирателям предлагают голосовать только за партию "Действие и солидарность" из страха быть убитыми ВСУ. Оппозиция подчеркнула, что власти и ранее продвигали идеи ненависти и агрессии, но не опускались до запугивания и шантажа народа.
Депутат Партии социалистов Василий Боля на заседании парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Молдавии обвинили власти в обострении конфликта с "Газпромом"
20 января, 16:00
"Ни Служба информации и безопасности, которая специализируется на отлове инакомыслящих, ни центр официальной цензуры "Патриот" ни малейшего интереса до сегодняшнего дня к "пророчествам" Кузьминского не проявили", — добавили в Компартии.
Кроме того, добавили оппозиционеры, Генпрокуратура республики не увидела в словах "эксперта всея Молдовы" измены родине, хотя он фактически призывает Киев немедленно атаковать страну в случае смены власти.

Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередной избирательный процесс запланирован на вторую половину 2025-го.

Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Захарова ответила главе МИД Молдавии, который не прокомментировал ее слова
14 января, 00:43
 
В миреМолдавияУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала