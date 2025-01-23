https://ria.ru/20250123/moldavija-1995091087.html

Молдавская оппозиция обвинила власти в запугивании избирателей

Молдавская оппозиция обвинила власти в запугивании избирателей - РИА Новости, 23.01.2025

Молдавская оппозиция обвинила власти в запугивании избирателей

Сторонники правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" запугивают избирателей перед парламентскими выборами угрозой вторжения ВСУ в случае победы... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T10:44:00+03:00

2025-01-23T10:44:00+03:00

2025-01-23T14:05:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 янв — РИА Новости. Сторонники правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" запугивают избирателей перед парламентскими выборами угрозой вторжения ВСУ в случае победы "пророссийских сил", заявили в ЦК Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ)."Он запугивает избирателей тем, что голосование за "пророссийские партии" равно военному вторжению Украины в Республику Молдова. Таким образом, этот провокатор, очень близкий к режиму Санду, дает понять, что если избиратели проголосуют против людоедской политики правящей партии, может последовать вторжение Украины в Молдову. До такой откровенной глупости и низости ради своего самосохранения не доходила еще ни одна молдавская власть", — говорится в публикации. Коммунисты отметили, что молдавским избирателям предлагают голосовать только за партию "Действие и солидарность" из страха быть убитыми ВСУ. Оппозиция подчеркнула, что власти и ранее продвигали идеи ненависти и агрессии, но не опускались до запугивания и шантажа народа. "Ни Служба информации и безопасности, которая специализируется на отлове инакомыслящих, ни центр официальной цензуры "Патриот" ни малейшего интереса до сегодняшнего дня к "пророчествам" Кузьминского не проявили", — добавили в Компартии.Кроме того, добавили оппозиционеры, Генпрокуратура республики не увидела в словах "эксперта всея Молдовы" измены родине, хотя он фактически призывает Киев немедленно атаковать страну в случае смены власти.

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в мире, молдавия, украина, киев, вооруженные силы украины