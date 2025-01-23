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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/minoborony-1995142001.html
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в ДНР
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Т-64 ВСУ серией ударов FPV-дронами в ДНР. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:10:00+03:00
2025-01-23T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-64
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Т-64 ВСУ серией ударов FPV-дронами в ДНР. "Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью БПЛА выявили танк Т-64 ВСУ в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении министерства. Оперативная информация о местоположении танка противника была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии. "Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Серией прямых ударов FPV-дронами 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" танк Т-64 был уничтожен", - уточнили в оборонном ведомстве. На кадрах объективного контроля запечатлены точные попадания ударных беспилотников, взрыв танка ВСУ и его горение.
https://ria.ru/20250123/minoborony-1995124603.html
https://ria.ru/20250123/dron-1995074185.html
россия
донецкая народная республика
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Уничтожение танка Т-64 ВСУ в ДНР
Кадры от Минобороны России уничтожения танка Т-64 ВСУ в ДНР.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-64
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-64
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили украинский Т-64 в ДНР серией ударов FPV-дронами

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Т-64 ВСУ серией ударов FPV-дронами в ДНР.
"Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью БПЛА выявили танк Т-64 ВСУ в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении министерства.
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Оперативная информация о местоположении танка противника была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии.
"Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Серией прямых ударов FPV-дронами 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" танк Т-64 был уничтожен", - уточнили в оборонном ведомстве.
На кадрах объективного контроля запечатлены точные попадания ударных беспилотников, взрыв танка ВСУ и его горение.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-64
 
 
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