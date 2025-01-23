https://ria.ru/20250123/minoborony-1995142001.html

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в ДНР

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Т-64 ВСУ серией ударов FPV-дронами в ДНР. РИА Новости, 23.01.2025

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2025-01-23T15:10:00+03:00

2025-01-23T15:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-64

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка Т-64 ВСУ серией ударов FPV-дронами в ДНР. "Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью БПЛА выявили танк Т-64 ВСУ в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении министерства. Оперативная информация о местоположении танка противника была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии. "Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Серией прямых ударов FPV-дронами 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" танк Т-64 был уничтожен", - уточнили в оборонном ведомстве. На кадрах объективного контроля запечатлены точные попадания ударных беспилотников, взрыв танка ВСУ и его горение.

https://ria.ru/20250123/minoborony-1995124603.html

https://ria.ru/20250123/dron-1995074185.html

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Уничтожение танка Т-64 ВСУ в ДНР Кадры от Минобороны России уничтожения танка Т-64 ВСУ в ДНР. 2025-01-23T15:10 true PT0M10S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-64