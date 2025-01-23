https://ria.ru/20250123/minoborony-1995124603.html

Минобороны показало кадры освобождения Соленого в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения Соленого в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025

Минобороны показало кадры освобождения Соленого в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Соленое в ДНР, об установлении контроля над которым подразделениями группировки войск "Центр"... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:47:00+03:00

2025-01-23T13:47:00+03:00

2025-01-23T13:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Соленое в ДНР, об установлении контроля над которым подразделениями группировки войск "Центр" ведомство сообщило в четверг. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций", - говорится в сообщении ведомства. Затем, по данным Минобороны, штурмовики зачистили здания от остатков ВСУ. На кадрах показаны, в частности, двое бойцов ВС РФ, которые держат российский флаг.

https://ria.ru/20241230/novoolenovka-1992069291.html

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Кадры из населенного пункта Соленое, об освобождении которого сообщило Минобороны Минобороны показало видео из населенного пункта Соленое, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня 2025-01-23T13:47 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины