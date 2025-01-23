https://ria.ru/20250123/minoborony-1995124603.html
Минобороны показало кадры освобождения Соленого в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Соленого в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025
Минобороны показало кадры освобождения Соленого в ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Соленое в ДНР, об установлении контроля над которым подразделениями группировки войск "Центр"... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:47:00+03:00
2025-01-23T13:47:00+03:00
2025-01-23T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Соленое в ДНР, об установлении контроля над которым подразделениями группировки войск "Центр" ведомство сообщило в четверг. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций", - говорится в сообщении ведомства. Затем, по данным Минобороны, штурмовики зачистили здания от остатков ВСУ. На кадрах показаны, в частности, двое бойцов ВС РФ, которые держат российский флаг.
https://ria.ru/20241230/novoolenovka-1992069291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры из населенного пункта Соленое, об освобождении которого сообщило Минобороны
Минобороны показало видео из населенного пункта Соленое, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня
2025-01-23T13:47
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PT0M46S
РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры освобождения Соленого в ДНР
Минобороны показало кадры освобождения Соленого в ДНР российскими войсками