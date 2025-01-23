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Пенсионеры получат доплату доиндексации к пенсии за январь - РИА Новости, 23.01.2025
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18:45 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/milliony-1995203215.html
Пенсионеры получат доплату доиндексации к пенсии за январь
Пенсионеры получат доплату доиндексации к пенсии за январь - РИА Новости, 23.01.2025
Пенсионеры получат доплату доиндексации к пенсии за январь
Все 39 миллионов российских пенсионеров получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции к пенсии за январь вместе с выплатой в феврале, сообщил... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:45:00+03:00
2025-01-23T18:45:00+03:00
россия
антон котяков
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Все 39 миллионов российских пенсионеров получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции к пенсии за январь вместе с выплатой в феврале, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Социальный фонд уже пересчитывает размеры пенсии. Увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале. И тогда же будет перечислена доплата за январь месяц", - сказал Котяков на совещании президента РФ с кабмином. Он отметил, что средства будут предоставлены гражданам по обычному графику с 3 по 25 число месяца. Необходимые для этого документы подготовлены и внесены в правительство, уточнил министр. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.
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россия, антон котяков, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Пенсионеры получат доплату доиндексации к пенсии за январь

Министр Котяков: все 39 миллионов пенсионеров получат доплату к пенсии в феврале

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Все 39 миллионов российских пенсионеров получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции к пенсии за январь вместе с выплатой в феврале, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Социальный фонд уже пересчитывает размеры пенсии. Увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале. И тогда же будет перечислена доплата за январь месяц", - сказал Котяков на совещании президента РФ с кабмином.
Он отметил, что средства будут предоставлены гражданам по обычному графику с 3 по 25 число месяца. Необходимые для этого документы подготовлены и внесены в правительство, уточнил министр.
Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.
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РоссияАнтон КотяковВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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