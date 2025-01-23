https://ria.ru/20250123/milliony-1995203215.html

Пенсионеры получат доплату доиндексации к пенсии за январь

Пенсионеры получат доплату доиндексации к пенсии за январь - РИА Новости, 23.01.2025

Пенсионеры получат доплату доиндексации к пенсии за январь

Все 39 миллионов российских пенсионеров получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции к пенсии за январь вместе с выплатой в феврале, сообщил... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T18:45:00+03:00

2025-01-23T18:45:00+03:00

2025-01-23T18:45:00+03:00

россия

антон котяков

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Все 39 миллионов российских пенсионеров получат доплату доиндексации на уровень фактической инфляции к пенсии за январь вместе с выплатой в феврале, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Социальный фонд уже пересчитывает размеры пенсии. Увеличенные выплаты придут всем 39 миллионам пенсионеров в феврале. И тогда же будет перечислена доплата за январь месяц", - сказал Котяков на совещании президента РФ с кабмином. Он отметил, что средства будут предоставлены гражданам по обычному графику с 3 по 25 число месяца. Необходимые для этого документы подготовлены и внесены в правительство, уточнил министр. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.

https://ria.ru/20250123/pensiya-1995059564.html

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россия, антон котяков, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество