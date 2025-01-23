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На Украине заявили, что заранее не признают итоги выборов в Белоруссии - РИА Новости, 23.01.2025
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20:19 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/mid-1995217597.html
На Украине заявили, что заранее не признают итоги выборов в Белоруссии
На Украине заявили, что заранее не признают итоги выборов в Белоруссии - РИА Новости, 23.01.2025
На Украине заявили, что заранее не признают итоги выборов в Белоруссии
Украинские власти заранее не признают результаты выборов президента Белоруссии, не видя предпосылок для восстановления контактов с действующей белорусской... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:19:00+03:00
2025-01-23T20:19:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские власти заранее не признают результаты выборов президента Белоруссии, не видя предпосылок для восстановления контактов с действующей белорусской властью, заявил в четверг на брифинге в Киеве представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий. Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии прошло 21 января, 26 января – основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую. Тихий во время пресс-конференции со СМИ в Киеве отметил, что запланированное в Белоруссии на 26 января голосование трудно назвать президентскими выборами, поскольку для этого отсутствуют основания. "Для нас в этом действе нет ничего неожиданного, а его результаты, в принципе, известны заранее", - сказал он на опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) видео МИД Украины. Тихий добавил, что украинская сторона не видит никаких предпосылок для восстановления контакта с Лукашенко. Поэтому вопрос признания его легитимности после объявления официальных результатов выборов, по словам Тихого, для Киева не является важным. Он также отметил солидарность Украины с позицией ЕС, США, Канады, Великобритании и других стран, которые считают, что в Белоруссии якобы "отсутствуют базовые условия для проведения честных и прозрачных выборов".*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, белоруссия, киев, украина, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, евросоюз
В мире, Белоруссия, Киев, Украина, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Евросоюз
На Украине заявили, что заранее не признают итоги выборов в Белоруссии

МИД Украины: Киев заранее не признает результаты выборов президента Белоруссии

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМужчина голосует на досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
Мужчина голосует на досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Мужчина голосует на досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские власти заранее не признают результаты выборов президента Белоруссии, не видя предпосылок для восстановления контактов с действующей белорусской властью, заявил в четверг на брифинге в Киеве представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии прошло 21 января, 26 января – основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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Тихий во время пресс-конференции со СМИ в Киеве отметил, что запланированное в Белоруссии на 26 января голосование трудно назвать президентскими выборами, поскольку для этого отсутствуют основания.
"Для нас в этом действе нет ничего неожиданного, а его результаты, в принципе, известны заранее", - сказал он на опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) видео МИД Украины.
Тихий добавил, что украинская сторона не видит никаких предпосылок для восстановления контакта с Лукашенко. Поэтому вопрос признания его легитимности после объявления официальных результатов выборов, по словам Тихого, для Киева не является важным.
Он также отметил солидарность Украины с позицией ЕС, США, Канады, Великобритании и других стран, которые считают, что в Белоруссии якобы "отсутствуют базовые условия для проведения честных и прозрачных выборов".
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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