https://ria.ru/20250123/mid-1995159948.html
В МИД назвали действия администрации Байдена преступлениями
В МИД назвали действия администрации Байдена преступлениями - РИА Новости, 23.01.2025
В МИД назвали действия администрации Байдена преступлениями
Москва квалифицирует действия администрации экс-президента США Джо Байдена по многим направлениям не как ошибки, а как преступления, заявила официальный... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:51:00+03:00
2025-01-23T15:51:00+03:00
2025-01-23T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва квалифицирует действия администрации экс-президента США Джо Байдена по многим направлениям не как ошибки, а как преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы квалифицируем по многим направлениям то, что делала администрация Байдена не только как ошибки, но и как преступления... Вряд ли повторение того, что творил Байден и его режим, будет исправлением его ошибок", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что речь идет о том, что "ошибки" совершались в национальном качестве, в том числе на Украине.Спецпосланник США по Украине Кит Келлог 9 января отметил, что считает крупнейшей ошибкой Байдена его отказ от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250123/bajden-1995121380.html
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россия, в мире, украина, сша, москва, джо байден, мария захарова, кит келлог
Россия, В мире, Украина, США, Москва, Джо Байден, Мария Захарова, Кит Келлог
В МИД назвали действия администрации Байдена преступлениями
Захарова: Москва квалифицирует действия администрации Байдена как преступления