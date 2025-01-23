Россия будет отслеживать ситуацию в Балтийском море, заявили в МИД
Захарова заявила, что Россия будет отслеживать ситуацию с НАТО в Балтийском море
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. РФ будет внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море, реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств-членов НАТО на фоне миссии альянса по патрулированию моря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очевидно, что шаги Североатлантического альянса направлены, в первую очередь, не на повышение безопасности, а на сдерживание нашей страны. Речь идет о некоординированной с Россией и другими заинтересованными международными партнерами попытке создания искусственных барьеров для судоходства на Балтике", - сказала она в ходе брифинга.
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Официальный представитель МИД РФ таким образом прокомментировала в частности миссию НАТО "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), начать которую альянс договорился 14 января по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона для патрулирования моря и защиты инфраструктуры на фоне повреждений кабелей.
"Конечно, будем внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и надлежащим образом реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств-членов альянса", - добавила Захарова.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.