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Россия будет отслеживать ситуацию в Балтийском море, заявили в МИД - РИА Новости, 23.01.2025
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15:04 23.01.2025 (обновлено: 15:21 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/mid-1995139750.html
Россия будет отслеживать ситуацию в Балтийском море, заявили в МИД
Россия будет отслеживать ситуацию в Балтийском море, заявили в МИД - РИА Новости, 23.01.2025
Россия будет отслеживать ситуацию в Балтийском море, заявили в МИД
РФ будет внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море, реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств-членов НАТО на фоне миссии альянса по РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:04:00+03:00
2025-01-23T15:21:00+03:00
россия
нато
балтийское море
в мире
мария захарова
финляндия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. РФ будет внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море, реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств-членов НАТО на фоне миссии альянса по патрулированию моря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Очевидно, что шаги Североатлантического альянса направлены, в первую очередь, не на повышение безопасности, а на сдерживание нашей страны. Речь идет о некоординированной с Россией и другими заинтересованными международными партнерами попытке создания искусственных барьеров для судоходства на Балтике", - сказала она в ходе брифинга.Официальный представитель МИД РФ таким образом прокомментировала в частности миссию НАТО "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), начать которую альянс договорился 14 января по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона для патрулирования моря и защиты инфраструктуры на фоне повреждений кабелей."Конечно, будем внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и надлежащим образом реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств-членов альянса", - добавила Захарова.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20250120/nato-1994692967.html
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россия, нато, балтийское море, в мире, мария захарова, финляндия
Россия, НАТО, Балтийское море, В мире, Мария Захарова, Финляндия
Россия будет отслеживать ситуацию в Балтийском море, заявили в МИД

Захарова заявила, что Россия будет отслеживать ситуацию с НАТО в Балтийском море

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. РФ будет внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море, реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств-членов НАТО на фоне миссии альянса по патрулированию моря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очевидно, что шаги Североатлантического альянса направлены, в первую очередь, не на повышение безопасности, а на сдерживание нашей страны. Речь идет о некоординированной с Россией и другими заинтересованными международными партнерами попытке создания искусственных барьеров для судоходства на Балтике", - сказала она в ходе брифинга.
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
На Западе испугались действий НАТО в Балтийском море
20 января, 19:58
Официальный представитель МИД РФ таким образом прокомментировала в частности миссию НАТО "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), начать которую альянс договорился 14 января по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона для патрулирования моря и защиты инфраструктуры на фоне повреждений кабелей.
"Конечно, будем внимательно отслеживать ситуацию в Балтийском море и надлежащим образом реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств-членов альянса", - добавила Захарова.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Эстонский военный корабль в Балтийском море выполняет задачи в рамках усиленного патрулирования НАТО. Январь 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
МИД обвинил НАТО в попытке нарушить экспорт нефти через Балтийское море
16 января, 13:15
 
РоссияНАТОБалтийское мореВ миреМария ЗахароваФинляндия
 
 
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