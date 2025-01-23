https://ria.ru/20250123/medvedev-1995208004.html
Медведев назвал лучший ответ на ультиматум Зеленского
Медведев назвал лучший ответ на ультиматум Зеленского - РИА Новости, 23.01.2025
Медведев назвал лучший ответ на ультиматум Зеленского
Действия Вооруженных сил РФ и победа являются лучшим ответом на так называемый "ультиматум" Владимира Зеленского о возвращении России к границам 2022 года для... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:14:00+03:00
2025-01-23T19:14:00+03:00
2025-01-23T19:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Действия Вооруженных сил РФ и победа являются лучшим ответом на так называемый "ультиматум" Владимира Зеленского о возвращении России к границам 2022 года для начала переговоров по мирному урегулированию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее Владимир Зеленский заявил, что условием для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет "как минимум" возвращение России к границам 2022 года."Противники не унимаются, продолжаются атаки. Не только атаки, но и еще и словесные интервенции различные делаются, ультиматумы разные выставляются. Вот уже договорились о возвращении к границам 2022 года, несмотря на конституцию нашей страны. Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия Вооруженных сил и победа", - сказал Медведев на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ. Запись заседания выложена на странице Медведева в соцсети ВКонтакте.
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вооруженные силы рф, россия, владимир зеленский, украина, дмитрий медведев
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев назвал лучший ответ на ультиматум Зеленского
Медведев назвал победу в СВО лучшим ответом на слова Зеленского о границах