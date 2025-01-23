https://ria.ru/20250123/medvedev-1995207673.html
Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА
Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.01.2025
Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Брянский химический завод, чтобы проверить ситуацию после атаки на предприятие... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:12:00+03:00
2025-01-23T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Брянский химический завод, чтобы проверить ситуацию после атаки на предприятие ракетами и беспилотниками.Медведев в ходе рабочей поездки в Брянскую область провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной и специальной техники и средств поражения. Видеозапись с совещания опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."Почему мы здесь: в том числе потому, что мы посетили Брянский химический завод... Как известно, некоторое время назад был удар по нему различными средствами поражения - и ракетами, и БПЛА - и нужно было посмотреть, какова там ситуация", - сказал Медведев в ходе заседания.
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209403.html
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дмитрий медведев, безопасность, россия, брянская область
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Брянская область
Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА
Медведев проверил ситуацию на Брянском химическом заводе после атаки БПЛА