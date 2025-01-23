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Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.01.2025
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19:12 23.01.2025 (обновлено: 20:09 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995207673.html
Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА
Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.01.2025
Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Брянский химический завод, чтобы проверить ситуацию после атаки на предприятие... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:12:00+03:00
2025-01-23T20:09:00+03:00
дмитрий медведев
безопасность
россия
брянская область
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Брянский химический завод, чтобы проверить ситуацию после атаки на предприятие ракетами и беспилотниками.Медведев в ходе рабочей поездки в Брянскую область провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной и специальной техники и средств поражения. Видеозапись с совещания опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."Почему мы здесь: в том числе потому, что мы посетили Брянский химический завод... Как известно, некоторое время назад был удар по нему различными средствами поражения - и ракетами, и БПЛА - и нужно было посмотреть, какова там ситуация", - сказал Медведев в ходе заседания.
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дмитрий медведев, безопасность, россия, брянская область
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Брянская область
Медведев посетил Брянский химический завод после атаки БПЛА

Медведев проверил ситуацию на Брянском химическом заводе после атаки БПЛА

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Брянский химический завод, чтобы проверить ситуацию после атаки на предприятие ракетами и беспилотниками.
Медведев в ходе рабочей поездки в Брянскую область провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной и специальной техники и средств поражения. Видеозапись с совещания опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
"Почему мы здесь: в том числе потому, что мы посетили Брянский химический завод... Как известно, некоторое время назад был удар по нему различными средствами поражения - и ракетами, и БПЛА - и нужно было посмотреть, какова там ситуация", - сказал Медведев в ходе заседания.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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