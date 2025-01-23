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Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 23.01.2025
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Брянской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:10:00+03:00
2025-01-23T19:10:00+03:00
2025-01-23T19:19:00+03:00
дмитрий медведев
безопасность
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брянская область
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Брянской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованного вооружения, об этом политик рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."В ходе рабочей поездки в Брянскую область на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ рассмотрели вопросы дополнительного увеличения производства средств ПВО для защиты гражданских объектов, объектов промышленной и военной инфраструктуры", - написал Медведев.Также он посетил Брянский химический завод, который, по словам Медведева, в полном объеме продолжает выполнение гособоронзаказа.
https://ria.ru/20241222/prigovor-1990726435.html
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дмитрий медведев, безопасность, россия, брянская область
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Брянская область
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
Медведев провел в Брянской области заседание группы Военно-промышленной комиссии