https://ria.ru/20250123/medvedev-1995207346.html

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 23.01.2025

Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Брянской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:10:00+03:00

2025-01-23T19:10:00+03:00

2025-01-23T19:19:00+03:00

дмитрий медведев

безопасность

россия

брянская область

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Брянской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованного вооружения, об этом политик рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."В ходе рабочей поездки в Брянскую область на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ рассмотрели вопросы дополнительного увеличения производства средств ПВО для защиты гражданских объектов, объектов промышленной и военной инфраструктуры", - написал Медведев.Также он посетил Брянский химический завод, который, по словам Медведева, в полном объеме продолжает выполнение гособоронзаказа.

https://ria.ru/20241222/prigovor-1990726435.html

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дмитрий медведев, безопасность, россия, брянская область