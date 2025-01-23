https://ria.ru/20250123/medvedev--1995211076.html
Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске
Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске - РИА Новости, 23.01.2025
Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании в Брянске обсудят вопросы защиты объектов промышленной инфраструктуры РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:33:00+03:00
2025-01-23T19:33:00+03:00
2025-01-23T19:33:00+03:00
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брянская область
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безопасность
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании в Брянске обсудят вопросы защиты объектов промышленной инфраструктуры и хранилищ госрезервов. "Обсудим вопросы обеспечения защиты объектов промышленной инфраструктуры, а также хранилищ госрезерва", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Брянскую область. Видео опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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брянск, россия, брянская область, дмитрий медведев, безопасность
Брянск, Россия, Брянская область, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске
Медведев заявил, что на заседании в Брянске обсудят защиту промышленных объектов