https://ria.ru/20250123/medvedev--1995211076.html

Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске

Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске - РИА Новости, 23.01.2025

Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании в Брянске обсудят вопросы защиты объектов промышленной инфраструктуры РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:33:00+03:00

2025-01-23T19:33:00+03:00

2025-01-23T19:33:00+03:00

брянск

россия

брянская область

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании в Брянске обсудят вопросы защиты объектов промышленной инфраструктуры и хранилищ госрезервов. "Обсудим вопросы обеспечения защиты объектов промышленной инфраструктуры, а также хранилищ госрезерва", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Брянскую область. Видео опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250123/medvedev--1995210002.html

брянск

россия

брянская область

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брянск, россия, брянская область, дмитрий медведев, безопасность