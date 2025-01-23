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Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске - РИА Новости, 23.01.2025
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19:33 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/medvedev--1995211076.html
Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске
Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске - РИА Новости, 23.01.2025
Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании в Брянске обсудят вопросы защиты объектов промышленной инфраструктуры РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:33:00+03:00
2025-01-23T19:33:00+03:00
брянск
россия
брянская область
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании в Брянске обсудят вопросы защиты объектов промышленной инфраструктуры и хранилищ госрезервов. "Обсудим вопросы обеспечения защиты объектов промышленной инфраструктуры, а также хранилищ госрезерва", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Брянскую область. Видео опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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брянск, россия, брянская область, дмитрий медведев, безопасность
Брянск, Россия, Брянская область, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев раскрыл повестку заседания в Брянске

Медведев заявил, что на заседании в Брянске обсудят защиту промышленных объектов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на заседании в Брянске обсудят вопросы защиты объектов промышленной инфраструктуры и хранилищ госрезервов.
"Обсудим вопросы обеспечения защиты объектов промышленной инфраструктуры, а также хранилищ госрезерва", - сказал Медведев в ходе рабочей поездки в Брянскую область.
Видео опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Медведев заявил, что обсудил в Брянске увеличение производства средств ПВО
Вчера, 19:27
 
БрянскРоссияБрянская областьДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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