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Медведев заявил, что обсудил в Брянске увеличение производства средств ПВО
Медведев заявил, что обсудил в Брянске увеличение производства средств ПВО - РИА Новости, 23.01.2025
Медведев заявил, что обсудил в Брянске увеличение производства средств ПВО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на выездном заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ в Брянске РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:27:00+03:00
2025-01-23T19:27:00+03:00
2025-01-23T19:27:00+03:00
безопасность
россия
брянск
брянская область
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на выездном заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ в Брянске обсуждались вопросы увеличения производства средств ПВО для защиты гражданских объектов и инфраструктуры. "В ходе рабочей поездки в Брянскую область на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ рассмотрели вопросы дополнительного увеличения производства средств ПВО для защиты гражданских объектов, объектов промышленной и военной инфраструктуры", - написал Медведев на своей странице в социальной сети" В Контакте".
https://ria.ru/20240425/putin-1942315410.html
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безопасность, россия, брянск, брянская область, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Брянск, Брянская область, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что обсудил в Брянске увеличение производства средств ПВО
Медведев заявил, что обсудил в Брянске вопросы роста производства средств ПВО