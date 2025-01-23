https://ria.ru/20250123/medvedev--1995210002.html

Медведев заявил, что обсудил в Брянске увеличение производства средств ПВО

Медведев заявил, что обсудил в Брянске увеличение производства средств ПВО - РИА Новости, 23.01.2025

Медведев заявил, что обсудил в Брянске увеличение производства средств ПВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на выездном заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ в Брянске РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:27:00+03:00

2025-01-23T19:27:00+03:00

2025-01-23T19:27:00+03:00

безопасность

россия

брянск

брянская область

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на выездном заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ в Брянске обсуждались вопросы увеличения производства средств ПВО для защиты гражданских объектов и инфраструктуры. "В ходе рабочей поездки в Брянскую область на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ рассмотрели вопросы дополнительного увеличения производства средств ПВО для защиты гражданских объектов, объектов промышленной и военной инфраструктуры", - написал Медведев на своей странице в социальной сети" В Контакте".

https://ria.ru/20240425/putin-1942315410.html

россия

брянск

брянская область

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безопасность, россия, брянск, брянская область, дмитрий медведев