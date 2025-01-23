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В МЧС рассказали, сколько возбудили дел за нарушение пожарной безопасности
В МЧС рассказали, сколько возбудили дел за нарушение пожарной безопасности - РИА Новости, 23.01.2025
В МЧС рассказали, сколько возбудили дел за нарушение пожарной безопасности
Около 650 уголовных и свыше 1,1 тысячи административных дел за год возбудили за нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:01:00+03:00
2025-01-23T07:01:00+03:00
2025-01-23T07:01:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Около 650 уголовных и свыше 1,1 тысячи административных дел за год возбудили за нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В системе МЧС России работают более 2,7 тысячи дознавателей. Это высококлассные специалисты, оснащенные современными средствами и инструментами для работы на месте происшествия. В минувшем году дознаватели рассмотрели свыше 140 тысяч сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. Возбудили около 650 уголовных и свыше 1,1 тысячи административных дел за нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство уточнило, что 23 января сотрудники органов дознания МЧС России отмечают 97-ю годовщину со дня образования.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, сколько возбудили дел за нарушение пожарной безопасности
МЧС за год возбудило около 650 уголовных дел за нарушение пожарной безопасности