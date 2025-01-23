https://ria.ru/20250123/mchs-1995067183.html

В МЧС рассказали, сколько возбудили дел за нарушение пожарной безопасности

В МЧС рассказали, сколько возбудили дел за нарушение пожарной безопасности - РИА Новости, 23.01.2025

В МЧС рассказали, сколько возбудили дел за нарушение пожарной безопасности

Около 650 уголовных и свыше 1,1 тысячи административных дел за год возбудили за нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T07:01:00+03:00

2025-01-23T07:01:00+03:00

2025-01-23T07:01:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Около 650 уголовных и свыше 1,1 тысячи административных дел за год возбудили за нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В системе МЧС России работают более 2,7 тысячи дознавателей. Это высококлассные специалисты, оснащенные современными средствами и инструментами для работы на месте происшествия. В минувшем году дознаватели рассмотрели свыше 140 тысяч сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. Возбудили около 650 уголовных и свыше 1,1 тысячи административных дел за нарушения требований пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство уточнило, что 23 января сотрудники органов дознания МЧС России отмечают 97-ю годовщину со дня образования.

https://ria.ru/20250118/pozhar-1994378095.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)