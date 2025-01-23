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Краснодарскому краю возместят расходы на ликвидацию мазута - РИА Новости, 23.01.2025
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17:19 23.01.2025 (обновлено: 17:35 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/mazut-1995183263.html
Краснодарскому краю возместят расходы на ликвидацию мазута
Краснодарскому краю возместят расходы на ликвидацию мазута - РИА Новости, 23.01.2025
Краснодарскому краю возместят расходы на ликвидацию мазута
Краснодарскому краю выделят до 1,5 миллиардов рублей, чтобы возместить расходы на ликвидацию ЧС с мазутом, сообщил в четверг глава Минприроды РФ Александр... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:19:00+03:00
2025-01-23T17:35:00+03:00
краснодарский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
россия
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Краснодарскому краю выделят до 1,5 миллиардов рублей, чтобы возместить расходы на ликвидацию ЧС с мазутом, сообщил в четверг глава Минприроды РФ Александр Козлов."Буквально сегодня на заседании правительства принято решение выделить Краснодарскому краю до полутора миллиардов рублей, чтобы регион мог возместить свои расходы", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме видеоконференцсвязи.Компенсация, по его словам, покроет затраты на аварийно-спасательные работы, перевозку замазученного грунта на временную площадку хранения и обезвреживание.
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краснодарский край
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краснодарский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), россия, владимир путин, происшествия
Краснодарский край, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды), Россия, Владимир Путин, Происшествия
Краснодарскому краю возместят расходы на ликвидацию мазута

Козлов: Краснодарскому краю возместят до 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию ЧП

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Краснодарскому краю выделят до 1,5 миллиардов рублей, чтобы возместить расходы на ликвидацию ЧС с мазутом, сообщил в четверг глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Буквально сегодня на заседании правительства принято решение выделить Краснодарскому краю до полутора миллиардов рублей, чтобы регион мог возместить свои расходы", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме видеоконференцсвязи.
Компенсация, по его словам, покроет затраты на аварийно-спасательные работы, перевозку замазученного грунта на временную площадку хранения и обезвреживание.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Вчера, 17:09
 
Краснодарский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)РоссияВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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