https://ria.ru/20250123/mazut-1995183263.html

Краснодарскому краю возместят расходы на ликвидацию мазута

Краснодарскому краю возместят расходы на ликвидацию мазута - РИА Новости, 23.01.2025

Краснодарскому краю возместят расходы на ликвидацию мазута

Краснодарскому краю выделят до 1,5 миллиардов рублей, чтобы возместить расходы на ликвидацию ЧС с мазутом, сообщил в четверг глава Минприроды РФ Александр... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:19:00+03:00

2025-01-23T17:19:00+03:00

2025-01-23T17:35:00+03:00

краснодарский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

россия

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Краснодарскому краю выделят до 1,5 миллиардов рублей, чтобы возместить расходы на ликвидацию ЧС с мазутом, сообщил в четверг глава Минприроды РФ Александр Козлов."Буквально сегодня на заседании правительства принято решение выделить Краснодарскому краю до полутора миллиардов рублей, чтобы регион мог возместить свои расходы", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме видеоконференцсвязи.Компенсация, по его словам, покроет затраты на аварийно-спасательные работы, перевозку замазученного грунта на временную площадку хранения и обезвреживание.

https://ria.ru/20250123/mazut-1995180853.html

краснодарский край

россия

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краснодарский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), россия, владимир путин, происшествия