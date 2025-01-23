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С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута - РИА Новости, 23.01.2025
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17:09 23.01.2025 (обновлено: 17:31 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/mazut-1995180853.html
С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута
С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута - РИА Новости, 23.01.2025
С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута
Более 1,1 тысячи тонн мазута откачано с кормовой части "Волгонефть-239", который находится на мели около мыса Панагия, осталось откачать 300 тонн груза, сообщил РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:09:00+03:00
2025-01-23T17:31:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
россия
виталий савельев
керченский пролив
тамань (станица)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более 1,1 тысячи тонн мазута откачано с кормовой части "Волгонефть-239", который находится на мели около мыса Панагия, осталось откачать 300 тонн груза, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев."По состоянию на сегодня на 8 утра уже откачано свыше 1100 тонн мазута, то есть осталось откачать 300 тонн мазута. Завершить очистку мазута из кормы планируем на следующей неделе", - сказал он.Всего в кормовой части "Волгонефть-239" находится более 1,4 тысячи тонн мазута. Откачка груза с кормовой части началась в воскресенье 19 января.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html
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россия
керченский пролив
тамань (станица)
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, виталий савельев, керченский пролив, тамань (станица)
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Россия, Виталий Савельев, Керченский пролив, Тамань (станица)
С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута

Савельев: с кормовой части "Волгонефть-239" осталось откачать 300 тонн мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более 1,1 тысячи тонн мазута откачано с кормовой части "Волгонефть-239", который находится на мели около мыса Панагия, осталось откачать 300 тонн груза, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"По состоянию на сегодня на 8 утра уже откачано свыше 1100 тонн мазута, то есть осталось откачать 300 тонн мазута. Завершить очистку мазута из кормы планируем на следующей неделе", - сказал он.
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Всего в кормовой части "Волгонефть-239" находится более 1,4 тысячи тонн мазута. Откачка груза с кормовой части началась в воскресенье 19 января.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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