https://ria.ru/20250123/mazut-1995120604.html

На Кубани опровергли данные о субботнике для школьников по сбору мазута

На Кубани опровергли данные о субботнике для школьников по сбору мазута - РИА Новости, 23.01.2025

На Кубани опровергли данные о субботнике для школьников по сбору мазута

Оперштаб Краснодарского края назвал фейком приглашение для учителей и школьников на субботник по очистке пляжей от мазута в Анапе, подчеркнув, что привлекать... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:31:00+03:00

2025-01-23T13:31:00+03:00

2025-01-23T13:31:00+03:00

общество

анапа

краснодарский край

россия

никита нагорный

юнармия

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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края назвал фейком приглашение для учителей и школьников на субботник по очистке пляжей от мазута в Анапе, подчеркнув, что привлекать несовершеннолетних к сбору нефтепродуктов запрещено. По данным властей, письмо якобы от имени начальника главного штаба российского патриотического движения "Юнармия" с приглашением для учителей и школьников на "субботник" по очистке пляжей от мазута в Анапе пришло в несколько образовательных организаций региона, а также распространяется в соцсетях и Telegram-каналах. "Это письмо - фейк. Запрещено привлекать несовершеннолетних к сбору нефтепродуктов, а именно с ними работают те, кто участвует в ликвидации последствий ЧС в Анапе. Этот запрет строго соблюдают все организации, которые задействованы в уборке на пляжах", - говорится в сообщении. Отмечается, что подделку также выдает имя "начальника" главного штаба – с конца декабря 2024 года им является Герой России Владислав Головин, а не Н.В. Нагорный, как указано в письме. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный занимал должность начальника главного штаба "Юнармии" предыдущие четыре года.

https://ria.ru/20250122/krym-1994985675.html

https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html

анапа

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общество, анапа, краснодарский край, россия, никита нагорный, юнармия