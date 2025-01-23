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На Кубани опровергли данные о субботнике для школьников по сбору мазута - РИА Новости, 23.01.2025
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13:31 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/mazut-1995120604.html
На Кубани опровергли данные о субботнике для школьников по сбору мазута
На Кубани опровергли данные о субботнике для школьников по сбору мазута - РИА Новости, 23.01.2025
На Кубани опровергли данные о субботнике для школьников по сбору мазута
Оперштаб Краснодарского края назвал фейком приглашение для учителей и школьников на субботник по очистке пляжей от мазута в Анапе, подчеркнув, что привлекать... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:31:00+03:00
2025-01-23T13:31:00+03:00
общество
анапа
краснодарский край
россия
никита нагорный
юнармия
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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края назвал фейком приглашение для учителей и школьников на субботник по очистке пляжей от мазута в Анапе, подчеркнув, что привлекать несовершеннолетних к сбору нефтепродуктов запрещено. По данным властей, письмо якобы от имени начальника главного штаба российского патриотического движения "Юнармия" с приглашением для учителей и школьников на "субботник" по очистке пляжей от мазута в Анапе пришло в несколько образовательных организаций региона, а также распространяется в соцсетях и Telegram-каналах. "Это письмо - фейк. Запрещено привлекать несовершеннолетних к сбору нефтепродуктов, а именно с ними работают те, кто участвует в ликвидации последствий ЧС в Анапе. Этот запрет строго соблюдают все организации, которые задействованы в уборке на пляжах", - говорится в сообщении. Отмечается, что подделку также выдает имя "начальника" главного штаба – с конца декабря 2024 года им является Герой России Владислав Головин, а не Н.В. Нагорный, как указано в письме. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный занимал должность начальника главного штаба "Юнармии" предыдущие четыре года.
https://ria.ru/20250122/krym-1994985675.html
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общество, анапа, краснодарский край, россия, никита нагорный, юнармия
Общество, Анапа, Краснодарский край, Россия, Никита Нагорный, Юнармия
На Кубани опровергли данные о субботнике для школьников по сбору мазута

Оперштаб Кубани опроверг данные о субботнике для школьников по сбору мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края назвал фейком приглашение для учителей и школьников на субботник по очистке пляжей от мазута в Анапе, подчеркнув, что привлекать несовершеннолетних к сбору нефтепродуктов запрещено.
По данным властей, письмо якобы от имени начальника главного штаба российского патриотического движения "Юнармия" с приглашением для учителей и школьников на "субботник" по очистке пляжей от мазута в Анапе пришло в несколько образовательных организаций региона, а также распространяется в соцсетях и Telegram-каналах.
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"Это письмо - фейк. Запрещено привлекать несовершеннолетних к сбору нефтепродуктов, а именно с ними работают те, кто участвует в ликвидации последствий ЧС в Анапе. Этот запрет строго соблюдают все организации, которые задействованы в уборке на пляжах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подделку также выдает имя "начальника" главного штаба – с конца декабря 2024 года им является Герой России Владислав Головин, а не Н.В. Нагорный, как указано в письме.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный занимал должность начальника главного штаба "Юнармии" предыдущие четыре года.
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ОбществоАнапаКраснодарский крайРоссияНикита НагорныйЮнармия
 
 
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