На Кубани опровергли данные о субботнике для школьников по сбору мазута
Оперштаб Кубани опроверг данные о субботнике для школьников по сбору мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края назвал фейком приглашение для учителей и школьников на субботник по очистке пляжей от мазута в Анапе, подчеркнув, что привлекать несовершеннолетних к сбору нефтепродуктов запрещено.
По данным властей, письмо якобы от имени начальника главного штаба российского патриотического движения "Юнармия" с приглашением для учителей и школьников на "субботник" по очистке пляжей от мазута в Анапе пришло в несколько образовательных организаций региона, а также распространяется в соцсетях и Telegram-каналах.
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"Это письмо - фейк. Запрещено привлекать несовершеннолетних к сбору нефтепродуктов, а именно с ними работают те, кто участвует в ликвидации последствий ЧС в Анапе. Этот запрет строго соблюдают все организации, которые задействованы в уборке на пляжах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подделку также выдает имя "начальника" главного штаба – с конца декабря 2024 года им является Герой России Владислав Головин, а не Н.В. Нагорный, как указано в письме.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный занимал должность начальника главного штаба "Юнармии" предыдущие четыре года.