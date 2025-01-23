https://ria.ru/20250123/matkapital-1995189054.html
Общий размер маткапитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей
Общий размер маткапитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей - РИА Новости, 23.01.2025
Общий размер маткапитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей
Общий размер материнского капитала составит 912 тыс рублей в 2025 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:40:00+03:00
2025-01-23T17:40:00+03:00
2025-01-23T17:47:00+03:00
общество
россия
антон котяков
материнский капитал
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Общий размер материнского капитала составит 912 тыс рублей в 2025 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков"Повысится и материнский капитал. Его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше, чем в (2024 - ред.) году", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.Он отметил, что 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч, составит сумму до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250116/matkapital-1993962496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков, материнский капитал
Общество, Россия, Антон Котяков, Материнский капитал
Общий размер маткапитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей
Котяков: общий размер маткапитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей