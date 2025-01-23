https://ria.ru/20250123/mask-1995062007.html
Маск усомнился в финансовых возможностях StarGate
Маск усомнился в финансовых возможностях StarGate - РИА Новости, 23.01.2025
Маск усомнился в финансовых возможностях StarGate
Миллиардер Илон Маск усомнился в финансовых возможностях компании по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которой ранее объявил... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T03:49:00+03:00
2025-01-23T03:49:00+03:00
2025-01-23T03:49:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск усомнился в финансовых возможностях компании по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, о создании которой ранее объявил президент США Дональд Трамп. Ранее Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI. "На самом деле у них нет денег. SoftBank обеспечили гораздо меньше 10 миллиардов долларов - у меня есть об этом достоверные сведения", - написал Маск на странице в соцсети X, комментируя анонс создания StarGate компанией OpenAI. Маск был одним из сооснователей OpenAI в 2015 году, но позже разорвал связи с проектом.
https://ria.ru/20250116/ii-1994072792.html
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технологии, сша, илон маск, дональд трамп, softbank, oracle corporation
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, SoftBank, Oracle Corporation
Маск усомнился в финансовых возможностях StarGate
Маск усомнился в финансовых возможностях компании по развитию ИИ StarGate