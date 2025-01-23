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"Обхитрил следователей". Почему маньяка из Подмосковья искали 20 лет - РИА Новости, 23.01.2025
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08:00 23.01.2025 (обновлено: 08:08 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/manyak-1995022082.html
"Обхитрил следователей". Почему маньяка из Подмосковья искали 20 лет
"Обхитрил следователей". Почему маньяка из Подмосковья искали 20 лет - РИА Новости, 23.01.2025
"Обхитрил следователей". Почему маньяка из Подмосковья искали 20 лет
Спустя 22 года раскрыли серию убийств начала нулевых. Как оказалось, преступник еще тогда был под подозрением и даже дал признательные показания, но его... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:00:00+03:00
2025-01-23T08:08:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Дина Горина. Спустя 22 года раскрыли серию убийств начала нулевых. Как оказалось, преступник еще тогда был под подозрением и даже дал признательные показания, но его отпустили. Как одна ошибка обошлась оперативникам в десятилетия поисков — в материале РИА Новости.ЗастольеВ начале декабря 2002-го в милицию Бердска Новосибирской области позвонила женщина и сообщила, что нашла свою дочь Юлию Забиранник мертвой в собственной квартире. Как позже показала экспертиза, девушку изнасиловали и задушили.На месте преступления оперативная группа обнаружила следы застолья: на кухне стояли тарелки с закусками, две стопки и недопитая бутылка водки. Отпечатков на них не было — убийца все тщательно вытер перед уходом. Однако он не заметил под столом пивную банку. Она стала важной зацепкой в расследовании.Опросы свидетелей и экспертиза отпечатков пальцев вывели на предполагаемого убийцу — 27-летнего Алексея Гаськова, который недавно вернулся из Москвы и работал водителем маршрутки. В полиции его знали: он регулярно попадал в местный вытрезвитель. С Забиранник же они были давними знакомыми."Примерно в начале недели с 2 по 8 декабря 2002 года, когда я и Забиранник Ю. В. работали во вторую смену на предприятии "Мастер и К", Забиранник Ю. В. в процессе беседы сообщила, что ей известно, что ее знакомый Гаськов Алексей Вячеславович приехал из города Москвы. При этом Забиранник сказала, что ей очень хочется с ним увидеться", — сообщила следователям коллега убитой Людмила Коновалова.Мужчину сразу задержали."Бердский маньяк"Сперва Гаськов отрицал вину, но после нескольких допросов неожиданно признался, что убил подругу случайно. Следователи стали проверять его на причастность к другим преступлениям.Как выяснилось, с 1999 по 2000 год в Бердске произошла серия убийств молодых девушек. Так, летом 1999-го в кустах рядом с автобусной остановкой прохожие нашли изнасилованную и задушенную 16-летнюю Анастасию Фатькову. Осенью того же года в подъезде собственного дома обнаружили Ольгу Карпову. А через год, в августе 2000-го, с разницей в две недели погибли 21-летняя Светлана Минина и 22-летняя Татьяна Самохвалова. Всех изнасиловали и задушили. Город был охвачен ужасом. Люди боялись выходить на улицу, а убийцу прозвали "бердским маньяком".По горячим следам найти маньяка не удалось. Экспертиза показала, что обнаруженные на телах биологические материалы — одного и того же человека. Группа крови убийцы во всех случаях тоже совпала. Тогда преступления объединили в одно уголовное дело.Явка с повиннойПосле проверки Алексея Гаськова выяснилось, что группа крови у него такая же, как у "бердского маньяка". Следователи допросили задержанного еще по двум случаям.Ознакомившись с экспертизами, Гаськов, к удивлению детективов, написал явку с повинной по всем эпизодам. На следственных экспериментах верно указывал места обнаружения трупов. Но при подробных расспросах стал путаться в показаниях и не смог точно объяснить, как именно расправлялся с жертвами.Не подтвердились и результаты генетической экспертизы: биологические материалы, найденные на телах жертв, не совпали с образцами Гаськова. Теперь следователи точно знали, что убийца — кто-то другой.Несостоявшийся актерНесмотря на то что причастность Алексея Гаськова к убийствам в Бердске подтвердить не удалось, с ним продолжали работать. Детективы считали, что он мог присутствовать при совершении преступлений или знать маньяка лично.Выяснилось, что Гаськов с детства мечтал стать артистом. Поступил в новосибирский театральный колледж, откуда его вскоре отчислили. Тогда он — уже 25-летний — прошел конкурс в московский ВГИК и два года отучился на курсе Эммануила Виторгана. Но за неуспеваемость его исключили и оттуда.В Бердск Гаськов вернулся не сразу. В течение еще двух лет — с 2000 по 2002 год — пытался зацепиться в столице и вращался в кругах начинающих актеров.Бердские следователи запросили информацию у коллег из Москвы. И узнали, что незадолго до отъезда Гаськова на родину — 8 ноября 2002-го — в Химках было совершено жестокое убийство иностранной студентки, племянницы советника президента Перу — 23-летней Каролины Агнес Сантистебан. Девушку изнасиловали и задушили.Гаськов жил тогда недалеко от студенческого городка, где и нашли тело убитой. Столичные сыщики, выявив необычное совпадение, срочно выехали в Бердск для допроса подозреваемого."Сбежала в одной майке"В ходе общения с московскими детективами Гаськов признался в убийстве перуанки. Однако генетическая экспертиза не подтвердила его причастность к преступлению. Псевдоубийце снова не поверили. Расследование зашло в тупик.А в сентябре 2003 года в дежурную часть поступило заявление от 30-летней Марины Власовой. Она сообщила, что накануне вечером встретила на улице друзей в компании незнакомого мужчины, который представился Михаилом и предложил проводить ее до дома. В темном переулке он повалил ее на землю и, угрожая задушить, изнасиловал. "Я от него сбежала, на дорогу выбежала и в машину села в одной майке", — рассказала Власова.Сыщики быстро установили личность преступника — им оказался Михаил Юдин. При осмотре его квартиры и гаража следователи обнаружили белье и личные вещи убитых женщин. Более того, некоторые украшения и одежду жертв Юдин дарил жене и матери.Точку в доказательстве его вины поставила генетическая экспертиза, которая совпала во всех эпизодах, в том числе в деле Юлии Забиранник."Свершилось правосудие"На допросе Михаил Юдин признался, что в вечер гибели Забиранник на кухне был еще один мужчина — Алексей. Следователи решили, что речь о Гаськове, и предъявили ему обвинения как сообщнику убийцы. Однако в ходе судебных разбирательств Юдин отказался от показаний, и причастность Гаськова доказать не удалось.Весной 2004-го Гаськова оправдали и отпустили из-под стражи в зале суда. "Когда открыли клетку, как оттуда выходил, я просто не помню, — говорил журналистам Гаськов. — Была радость, что наконец-то свершилось правосудие".Юдин признался в пяти убийствах, 23 разбойных нападениях, грабежах и изнасиловании. Второго декабря 2004 года его приговорили к пожизненному лишению свободы.Для Гаськова история на этом не закончилась. Через несколько лет, в мае 2006-го, он напоил и изнасиловал 11-летнюю дочь своей сожительницы и заразил ее венерическим заболеванием. Через год, в мае 2007-го, суд приговорил его к десяти с половиной годам колонии строгого режима.Подмосковный маньякВ июле 2024-го подмосковные следователи вновь вышли на след Гаськова. Как сообщили в СК, при изучении архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах молодых девушек в Подмосковье было установлено, что совершил их один человек. Исследование вещественных доказательств привело экспертов к Гаськову.По версии следствия, в 2002 году он убил четверых девушек. Нападал по вечерам. Первой жертвой стала абитуриентка московского колледжа — с ней Гаськов расправился в лесопарке в Подольске. Второе и третье нападения произошли в один день: в Пушкино, в центральном городском парке, погибли две подруги. Четвертое же убийство он совершил недалеко от студенческого общежития в Химках, где напал на студентку из Перу, которая училась в Московском государственном институте культуры. Чистосердечное признание, которое Гаськов дал еще в 2002-м, оказалось правдой."На допросе мужчина подтвердил свою причастность, подробно рассказав о деталях совершенных им убийств. В настоящее время обвиняемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской области и других субъектов России", – сообщили в СК.В разговоре с РИА Новости старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий добавила, что Гаськова отправили в СИЗО до 3 февраля. Там он пробудет до окончания расследования. А значит, сыщики могут обнаружить новых жертв подмосковного маньяка.
https://ria.ru/20241201/ubiytsa-1986513972.html
https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
"Обхитрил следователей". Почему маньяка из Подмосковья искали 20 лет

Обвиняемого в убийстве девушек в МО в 2002-м отправили в СИЗО до 3 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета
Сотрудники Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники Следственного комитета
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Дина Горина. Спустя 22 года раскрыли серию убийств начала нулевых. Как оказалось, преступник еще тогда был под подозрением и даже дал признательные показания, но его отпустили. Как одна ошибка обошлась оперативникам в десятилетия поисков — в материале РИА Новости.

Застолье

В начале декабря 2002-го в милицию Бердска Новосибирской области позвонила женщина и сообщила, что нашла свою дочь Юлию Забиранник мертвой в собственной квартире. Как позже показала экспертиза, девушку изнасиловали и задушили.
На месте преступления оперативная группа обнаружила следы застолья: на кухне стояли тарелки с закусками, две стопки и недопитая бутылка водки. Отпечатков на них не было — убийца все тщательно вытер перед уходом. Однако он не заметил под столом пивную банку. Она стала важной зацепкой в расследовании.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДактилоскопическая экспертиза
Дактилоскопическая экспертиза - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дактилоскопическая экспертиза
Опросы свидетелей и экспертиза отпечатков пальцев вывели на предполагаемого убийцу — 27-летнего Алексея Гаськова, который недавно вернулся из Москвы и работал водителем маршрутки. В полиции его знали: он регулярно попадал в местный вытрезвитель. С Забиранник же они были давними знакомыми.
"Примерно в начале недели с 2 по 8 декабря 2002 года, когда я и Забиранник Ю. В. работали во вторую смену на предприятии "Мастер и К", Забиранник Ю. В. в процессе беседы сообщила, что ей известно, что ее знакомый Гаськов Алексей Вячеславович приехал из города Москвы. При этом Забиранник сказала, что ей очень хочется с ним увидеться", — сообщила следователям коллега убитой Людмила Коновалова.
Мужчину сразу задержали.
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1 декабря 2024, 08:00

"Бердский маньяк"

Сперва Гаськов отрицал вину, но после нескольких допросов неожиданно признался, что убил подругу случайно. Следователи стали проверять его на причастность к другим преступлениям.
Как выяснилось, с 1999 по 2000 год в Бердске произошла серия убийств молодых девушек. Так, летом 1999-го в кустах рядом с автобусной остановкой прохожие нашли изнасилованную и задушенную 16-летнюю Анастасию Фатькову. Осенью того же года в подъезде собственного дома обнаружили Ольгу Карпову. А через год, в августе 2000-го, с разницей в две недели погибли 21-летняя Светлана Минина и 22-летняя Татьяна Самохвалова. Всех изнасиловали и задушили.
Город был охвачен ужасом. Люди боялись выходить на улицу, а убийцу прозвали "бердским маньяком".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Бердск в Новосибирской области
Вид на город Бердск в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Бердск в Новосибирской области
По горячим следам найти маньяка не удалось. Экспертиза показала, что обнаруженные на телах биологические материалы — одного и того же человека. Группа крови убийцы во всех случаях тоже совпала. Тогда преступления объединили в одно уголовное дело.

Явка с повинной

После проверки Алексея Гаськова выяснилось, что группа крови у него такая же, как у "бердского маньяка". Следователи допросили задержанного еще по двум случаям.
Ознакомившись с экспертизами, Гаськов, к удивлению детективов, написал явку с повинной по всем эпизодам. На следственных экспериментах верно указывал места обнаружения трупов. Но при подробных расспросах стал путаться в показаниях и не смог точно объяснить, как именно расправлялся с жертвами.
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкДежурная часть МВД в Москве
Дежурная часть МВД в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
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Дежурная часть МВД в Москве
Не подтвердились и результаты генетической экспертизы: биологические материалы, найденные на телах жертв, не совпали с образцами Гаськова. Теперь следователи точно знали, что убийца — кто-то другой.

Несостоявшийся актер

Несмотря на то что причастность Алексея Гаськова к убийствам в Бердске подтвердить не удалось, с ним продолжали работать. Детективы считали, что он мог присутствовать при совершении преступлений или знать маньяка лично.
Выяснилось, что Гаськов с детства мечтал стать артистом. Поступил в новосибирский театральный колледж, откуда его вскоре отчислили. Тогда он — уже 25-летний — прошел конкурс в московский ВГИК и два года отучился на курсе Эммануила Виторгана. Но за неуспеваемость его исключили и оттуда.
© РИА Новости / Чернов | Перейти в медиабанкВсесоюзный государственный институт кинематографии
Всесоюзный государственный институт кинематографии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Чернов
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Всесоюзный государственный институт кинематографии
В Бердск Гаськов вернулся не сразу. В течение еще двух лет — с 2000 по 2002 год — пытался зацепиться в столице и вращался в кругах начинающих актеров.
Бердские следователи запросили информацию у коллег из Москвы. И узнали, что незадолго до отъезда Гаськова на родину — 8 ноября 2002-го — в Химках было совершено жестокое убийство иностранной студентки, племянницы советника президента Перу — 23-летней Каролины Агнес Сантистебан. Девушку изнасиловали и задушили.
Гаськов жил тогда недалеко от студенческого городка, где и нашли тело убитой. Столичные сыщики, выявив необычное совпадение, срочно выехали в Бердск для допроса подозреваемого.
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"Сбежала в одной майке"

В ходе общения с московскими детективами Гаськов признался в убийстве перуанки. Однако генетическая экспертиза не подтвердила его причастность к преступлению. Псевдоубийце снова не поверили. Расследование зашло в тупик.
А в сентябре 2003 года в дежурную часть поступило заявление от 30-летней Марины Власовой. Она сообщила, что накануне вечером встретила на улице друзей в компании незнакомого мужчины, который представился Михаилом и предложил проводить ее до дома. В темном переулке он повалил ее на землю и, угрожая задушить, изнасиловал. "Я от него сбежала, на дорогу выбежала и в машину села в одной майке", — рассказала Власова.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкПроверка документов в отделении милиции
Проверка документов в отделении милиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Проверка документов в отделении милиции
Сыщики быстро установили личность преступника — им оказался Михаил Юдин. При осмотре его квартиры и гаража следователи обнаружили белье и личные вещи убитых женщин. Более того, некоторые украшения и одежду жертв Юдин дарил жене и матери.
Точку в доказательстве его вины поставила генетическая экспертиза, которая совпала во всех эпизодах, в том числе в деле Юлии Забиранник.

"Свершилось правосудие"

На допросе Михаил Юдин признался, что в вечер гибели Забиранник на кухне был еще один мужчина — Алексей. Следователи решили, что речь о Гаськове, и предъявили ему обвинения как сообщнику убийцы. Однако в ходе судебных разбирательств Юдин отказался от показаний, и причастность Гаськова доказать не удалось.
Весной 2004-го Гаськова оправдали и отпустили из-под стражи в зале суда. "Когда открыли клетку, как оттуда выходил, я просто не помню, — говорил журналистам Гаськов. — Была радость, что наконец-то свершилось правосудие".
© РИА Новости / Е. Стопалов | Перейти в медиабанкСотрудники московской милиции отправляются на место преступления
Сотрудники московской милиции отправляются на место преступления - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Е. Стопалов
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Сотрудники московской милиции отправляются на место преступления
Юдин признался в пяти убийствах, 23 разбойных нападениях, грабежах и изнасиловании. Второго декабря 2004 года его приговорили к пожизненному лишению свободы.
Для Гаськова история на этом не закончилась. Через несколько лет, в мае 2006-го, он напоил и изнасиловал 11-летнюю дочь своей сожительницы и заразил ее венерическим заболеванием. Через год, в мае 2007-го, суд приговорил его к десяти с половиной годам колонии строгого режима.

Подмосковный маньяк

В июле 2024-го подмосковные следователи вновь вышли на след Гаськова. Как сообщили в СК, при изучении архивных уголовных дел о нераскрытых убийствах молодых девушек в Подмосковье было установлено, что совершил их один человек. Исследование вещественных доказательств привело экспертов к Гаськову.
© Фото : ГСУ СК РФ по Московской областиМужчина, обвиненный в изнасилованиях и убийствах девушек 20-летней давности
Мужчина, обвиненный в изнасилованиях и убийствах девушек 20-летней давности - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : ГСУ СК РФ по Московской области
Мужчина, обвиненный в изнасилованиях и убийствах девушек 20-летней давности
По версии следствия, в 2002 году он убил четверых девушек. Нападал по вечерам. Первой жертвой стала абитуриентка московского колледжа — с ней Гаськов расправился в лесопарке в Подольске. Второе и третье нападения произошли в один день: в Пушкино, в центральном городском парке, погибли две подруги. Четвертое же убийство он совершил недалеко от студенческого общежития в Химках, где напал на студентку из Перу, которая училась в Московском государственном институте культуры. Чистосердечное признание, которое Гаськов дал еще в 2002-м, оказалось правдой.
"На допросе мужчина подтвердил свою причастность, подробно рассказав о деталях совершенных им убийств. В настоящее время обвиняемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской области и других субъектов России", – сообщили в СК.
© Фото : Следком/TelegramМужчина, обвиненный в изнасилованиях и убийствах девушек 20-летней давности, в сопровождении сотрудника полиции
Мужчина, обвиненный в изнасилованиях и убийствах девушек 20-летней давности, в сопровождении сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Следком/Telegram
Мужчина, обвиненный в изнасилованиях и убийствах девушек 20-летней давности, в сопровождении сотрудника полиции
В разговоре с РИА Новости старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий добавила, что Гаськова отправили в СИЗО до 3 февраля. Там он пробудет до окончания расследования. А значит, сыщики могут обнаружить новых жертв подмосковного маньяка.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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