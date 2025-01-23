На Западе раскрыли, что ждет Украину в первые сто дней при Трампе
Профессор Малинен: в первые месяцы работы Трампа ожидается эскалация на Украине
© Getty Images / Anadolu/Jose ColonУкраинские военные
© Getty Images / Anadolu/Jose Colon
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В течение первых трех месяцев президенства Дональда Трампа стоит ожидать эскалации на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье для GnS Economics.
"Предупреждаем об углублении эскалации, которая может произойти на Украине в течение первых 100 дней второго срока Дональда Трампа. <…> На Украине Трамп выбрал путь запугивания. <…> Идея, по-видимому, заключается в том, чтобы запугать Киев, чтобы он бросил больше "мяса" в мясорубку, пытаясь пригрозить втянуть Кремль в затяжной конфликт, чтобы создать более благоприятную среду для переговоров", — говорится в материале.
По мнению эксперта, главный геополитический вызовом, с которым придется столкнуться Трампу, — это признание изменившейся глобальной структуры власти.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
После этого в Кремле заявили, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.