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На Западе раскрыли, что ждет Украину в первые сто дней при Трампе - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 23.01.2025 (обновлено: 23:56 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/malinen-1995193916.html
На Западе раскрыли, что ждет Украину в первые сто дней при Трампе
На Западе раскрыли, что ждет Украину в первые сто дней при Трампе - РИА Новости, 23.01.2025
На Западе раскрыли, что ждет Украину в первые сто дней при Трампе
В течение первых трех месяцев президенства Дональда Трампа стоит ожидать эскалации на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:03:00+03:00
2025-01-23T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В течение первых трех месяцев президенства Дональда Трампа стоит ожидать эскалации на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье для GnS Economics."Предупреждаем об углублении эскалации, которая может произойти на Украине в течение первых 100 дней второго срока Дональда Трампа. &lt;…&gt; На Украине Трамп выбрал путь запугивания. &lt;…&gt; Идея, по-видимому, заключается в том, чтобы запугать Киев, чтобы он бросил больше "мяса" в мясорубку, пытаясь пригрозить втянуть Кремль в затяжной конфликт, чтобы создать более благоприятную среду для переговоров", — говорится в материале.По мнению эксперта, главный геополитический вызовом, с которым придется столкнуться Трампу, — это признание изменившейся глобальной структуры власти."Военная мощь США стала хрупкой. Россия фактически разгромила две армии на Украине, оснащенные и обученные НАТО", — добавил Малинен.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.После этого в Кремле заявили, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.
https://ria.ru/20250123/times-1995091266.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия, НАТО
На Западе раскрыли, что ждет Украину в первые сто дней при Трампе

Профессор Малинен: в первые месяцы работы Трампа ожидается эскалация на Украине

© Getty Images / Anadolu/Jose ColonУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Jose Colon
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В течение первых трех месяцев президенства Дональда Трампа стоит ожидать эскалации на Украине, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье для GnS Economics.
"Предупреждаем об углублении эскалации, которая может произойти на Украине в течение первых 100 дней второго срока Дональда Трампа. <…> На Украине Трамп выбрал путь запугивания. <…> Идея, по-видимому, заключается в том, чтобы запугать Киев, чтобы он бросил больше "мяса" в мясорубку, пытаясь пригрозить втянуть Кремль в затяжной конфликт, чтобы создать более благоприятную среду для переговоров", — говорится в материале.
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По мнению эксперта, главный геополитический вызовом, с которым придется столкнуться Трампу, — это признание изменившейся глобальной структуры власти.
"Военная мощь США стала хрупкой. Россия фактически разгромила две армии на Украине, оснащенные и обученные НАТО", — добавил Малинен.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
После этого в Кремле заявили, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении России будут иметь последствия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковРоссияНАТО
 
 
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