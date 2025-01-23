https://ria.ru/20250123/makfa-1995167003.html

Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей

Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.01.2025

Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей

Центральный районный суд Челябинска в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев производителя макарон "Макфа" более 19,7... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:07:00+03:00

2025-01-23T16:07:00+03:00

2025-01-23T16:08:00+03:00

происшествия

россия

челябинск

челябинская область

михаил юревич

людмила айвар

вадим белоусов

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802668_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_d86b92cdc5a36f0d02e42af20246fcbc.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев производителя макарон "Макфа" более 19,7 миллиарда рублей. Как сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, в суде с декабря рассматривался иск Генпрокуратуры РФ о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы с 14 ответчиков в размере более 19,7 миллиарда рублей. "Иск удовлетворен", - сказали РИА Новости в пресс-службе райсуда. Айвар пояснила, что иск удовлетворен в полном объеме. Кроме того, она уточнила, что суд взыскал солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей и 100% долей ООО "Мишкинский продукт" в пользу РФ, а также госпошлину в размере 900 тысяч рублей, решение в отношении "Мишкинского продукта" подлежит немедленному исполнению. По данным райсуда, ответчиками выступают экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, Ирина Белоусова, Маргарита Бутакова, а также экс-губернатор региона Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич и другие. Слушания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме. Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

https://ria.ru/20240704/makfa-1957383289.html

https://ria.ru/20240506/makfa-1944145001.html

https://ria.ru/20240403/makfa-1937518375.html

россия

челябинск

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, челябинск, челябинская область, михаил юревич, людмила айвар, вадим белоусов, генеральная прокуратура рф, госдума рф