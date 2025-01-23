Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей
Суд в Челябинске взыскал с экс-владельцев "Макфы" 19,7 миллиарда рублей
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗдание компании АО "Макфа" в Челябинской области
Здание компании АО "Макфа" в Челябинской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев производителя макарон "Макфа" более 19,7 миллиарда рублей.
Как сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, в суде с декабря рассматривался иск Генпрокуратуры РФ о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы с 14 ответчиков в размере более 19,7 миллиарда рублей.
"Иск удовлетворен", - сказали РИА Новости в пресс-службе райсуда.
Айвар пояснила, что иск удовлетворен в полном объеме.
Кроме того, она уточнила, что суд взыскал солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей и 100% долей ООО "Мишкинский продукт" в пользу РФ, а также госпошлину в размере 900 тысяч рублей, решение в отношении "Мишкинского продукта" подлежит немедленному исполнению.
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По данным райсуда, ответчиками выступают экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, Ирина Белоусова, Маргарита Бутакова, а также экс-губернатор региона Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич и другие.
Слушания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме.
Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
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