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Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.01.2025
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16:07 23.01.2025 (обновлено: 16:08 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/makfa-1995167003.html
Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей
Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей - РИА Новости, 23.01.2025
Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей
Центральный районный суд Челябинска в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев производителя макарон "Макфа" более 19,7... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:07:00+03:00
2025-01-23T16:08:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
михаил юревич
людмила айвар
вадим белоусов
генеральная прокуратура рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев производителя макарон "Макфа" более 19,7 миллиарда рублей. Как сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, в суде с декабря рассматривался иск Генпрокуратуры РФ о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы с 14 ответчиков в размере более 19,7 миллиарда рублей. "Иск удовлетворен", - сказали РИА Новости в пресс-службе райсуда. Айвар пояснила, что иск удовлетворен в полном объеме. Кроме того, она уточнила, что суд взыскал солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей и 100% долей ООО "Мишкинский продукт" в пользу РФ, а также госпошлину в размере 900 тысяч рублей, решение в отношении "Мишкинского продукта" подлежит немедленному исполнению. По данным райсуда, ответчиками выступают экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, Ирина Белоусова, Маргарита Бутакова, а также экс-губернатор региона Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич и другие. Слушания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме. Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
https://ria.ru/20240704/makfa-1957383289.html
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происшествия, россия, челябинск, челябинская область, михаил юревич, людмила айвар, вадим белоусов, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Михаил Юревич, Людмила Айвар, Вадим Белоусов, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Суд взыскал с экс-владельцев "Макфы" более 19 миллиардов рублей

Суд в Челябинске взыскал с экс-владельцев "Макфы" 19,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗдание компании АО "Макфа" в Челябинской области
Здание компании АО Макфа в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Здание компании АО "Макфа" в Челябинской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска в четверг удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев производителя макарон "Макфа" более 19,7 миллиарда рублей.
Как сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, в суде с декабря рассматривался иск Генпрокуратуры РФ о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы с 14 ответчиков в размере более 19,7 миллиарда рублей.
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"Иск удовлетворен", - сказали РИА Новости в пресс-службе райсуда.
Айвар пояснила, что иск удовлетворен в полном объеме.
Кроме того, она уточнила, что суд взыскал солидарно с 14 ответчиков 19,74 миллиарда рублей и 100% долей ООО "Мишкинский продукт" в пользу РФ, а также госпошлину в размере 900 тысяч рублей, решение в отношении "Мишкинского продукта" подлежит немедленному исполнению.
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Слушания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме.
Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
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