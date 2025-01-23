https://ria.ru/20250123/luvr-1995057682.html

СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания

СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания - РИА Новости, 23.01.2025

СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания

Парижскому Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания, пишет издание Parisien со ссылкой на записку директора музея Лоранс Де Кар,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T01:27:00+03:00

2025-01-23T01:27:00+03:00

2025-01-23T01:27:00+03:00

культура

франция

лувр

париж

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Парижскому Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания, пишет издание Parisien со ссылкой на записку директора музея Лоранс Де Кар, адресованную министру культуры Франции Рашиде Дати. "В конфиденциальной записке президента крупнейшего в мире музея, адресованной министру культуры (Франции - ред.), содержится предупреждение об "увеличении урона (музею - ред.)" и необходимости проведения масштабных работ", - говорится в публикации. В записке подчеркивается "тревожный уровень обветшания" здания: среди проблем Лувра перечисляются создающие угрозу проникновения воды сильные разрушения и колебания температур, которые могут навредить сохранности выставляемых в музее работ. Директор музея также подчеркнула недостатки встречающей посетителей пирамиды, не имеющей достаточного уровня звукоизоляции и делающей слишком душным пребывание под ней в жаркие дни. По словам директора, территория перед музеем "требует переосмысления" также и по причине отрезанности от городской транспортной сети и появления рядом нескольких новых музеев. Среди прочего, директор указывает на недостаток мест отдыха для гостей Лувра и несоответствие его продовольственного снабжения и санитарных условий международным стандартам. Издание вкупе с этим отмечает перегруженность музея, рассчитанного на 4 миллиона посетителей в год и фактически принимающего до 8,7 миллиона. Издание подмечает, что реставрация Лувра и пространства вокруг него может столкнуться с трудностями из-за продолжающего во Франции кризиса вокруг принятия властями нового государственного бюджета. Открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, Лувр остается самым посещаемым музеем в мире.

https://ria.ru/20250118/notr-dam-1994395143.html

https://ria.ru/20241210/frantsiya-1988300173.html

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франция, лувр, париж