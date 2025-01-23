https://ria.ru/20250123/lugansk-1995100065.html

В Луганске задержали экс-главу новосибирской метростроительной компании

В Луганске задержали экс-главу новосибирской метростроительной компании - РИА Новости, 23.01.2025

В Луганске задержали экс-главу новосибирской метростроительной компании

Правоохранительные органы задержали в Луганске бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия Новосибирска "Метро Мир" Андрея Счастливого, он... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:45:00+03:00

2025-01-23T11:45:00+03:00

2025-01-23T11:45:00+03:00

происшествия

луганск

новосибирск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Луганске бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия Новосибирска "Метро Мир" Андрея Счастливого, он подозревается в коррупционных преступлениях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Задержан в Луганске. С ним расторгнут контракт Минобороны", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что в ближайшее время бывшего управленца планируют этапировать в Новосибирск для проведения следственных действий. По данным источника, дело Андрея Счастливого не связано с его работой на посту руководителя метростроительной компании. Правоохранительные органы заподозрили его в посредничестве при передаче взяток от владельца ранее действовавшей в городе крупной сети подпольных казино сотрудникам полиции, в отношении которых тоже расследуются уголовные дела. По данным правоохранителей, дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) в отношении Счастливого было возбуждено еще в первой половине 2024 года, однако летом он отправился в командировку в зону проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20241229/vzyatka-1992004597.html

луганск

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганск, новосибирск, россия