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В Луганске задержали экс-главу новосибирской метростроительной компании - РИА Новости, 23.01.2025
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11:45 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/lugansk-1995100065.html
В Луганске задержали экс-главу новосибирской метростроительной компании
В Луганске задержали экс-главу новосибирской метростроительной компании - РИА Новости, 23.01.2025
В Луганске задержали экс-главу новосибирской метростроительной компании
Правоохранительные органы задержали в Луганске бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия Новосибирска "Метро Мир" Андрея Счастливого, он... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:45:00+03:00
2025-01-23T11:45:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Луганске бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия Новосибирска "Метро Мир" Андрея Счастливого, он подозревается в коррупционных преступлениях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Задержан в Луганске. С ним расторгнут контракт Минобороны", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что в ближайшее время бывшего управленца планируют этапировать в Новосибирск для проведения следственных действий. По данным источника, дело Андрея Счастливого не связано с его работой на посту руководителя метростроительной компании. Правоохранительные органы заподозрили его в посредничестве при передаче взяток от владельца ранее действовавшей в городе крупной сети подпольных казино сотрудникам полиции, в отношении которых тоже расследуются уголовные дела. По данным правоохранителей, дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) в отношении Счастливого было возбуждено еще в первой половине 2024 года, однако летом он отправился в командировку в зону проведения специальной военной операции.
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происшествия, луганск, новосибирск, россия
Происшествия, Луганск, Новосибирск, Россия
В Луганске задержали экс-главу новосибирской метростроительной компании

Экс-главу предприятия "Метро Мир" задержали в Луганске по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 23 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Луганске бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия Новосибирска "Метро Мир" Андрея Счастливого, он подозревается в коррупционных преступлениях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Задержан в Луганске. С ним расторгнут контракт Минобороны", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что в ближайшее время бывшего управленца планируют этапировать в Новосибирск для проведения следственных действий.
По данным источника, дело Андрея Счастливого не связано с его работой на посту руководителя метростроительной компании. Правоохранительные органы заподозрили его в посредничестве при передаче взяток от владельца ранее действовавшей в городе крупной сети подпольных казино сотрудникам полиции, в отношении которых тоже расследуются уголовные дела.
По данным правоохранителей, дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) в отношении Счастливого было возбуждено еще в первой половине 2024 года, однако летом он отправился в командировку в зону проведения специальной военной операции.
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