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При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек - РИА Новости, 23.01.2025
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17:18 23.01.2025 (обновлено: 18:57 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/london-1995182406.html
При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек
При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек - РИА Новости, 23.01.2025
При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ходе нападения с ножом на юге Лондона, подозреваемый был задержан, сообщила в четверг газета London Standard со ссылкой на экстренные... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе нападения с ножом на юге Лондона, подозреваемый был задержан, сообщила в четверг газета London Standard со ссылкой на экстренные службы. "Мужчина был задержан после того, как пять человек пострадали в результате предположительного нападения с ножом около магазина Asda в (районе – ред.) Кройдон на юге Лондона", - говорится в статье. По заявлению столичной службы скорой помощи, четверо пострадавших были госпитализированы, еще один мужчина был доставлен в специализированный центр для серьезных травм, пишет газета.
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в мире, лондон, англия, великобритания
В мире, Лондон, Англия, Великобритания
При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек

London Standard: на юге Лондона пять человек пострадали при нападении с ножом

© Getty Images / Ben Whitley - PA ImagesЭкстренные службы на месте происшествия, где произошло нападение с ножом в Кройдоне на юге Лондона. 23 января 2025
Экстренные службы на месте происшествия, где произошло нападение с ножом в Кройдоне на юге Лондона. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Ben Whitley - PA Images
Экстренные службы на месте происшествия, где произошло нападение с ножом в Кройдоне на юге Лондона. 23 января 2025
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе нападения с ножом на юге Лондона, подозреваемый был задержан, сообщила в четверг газета London Standard со ссылкой на экстренные службы.
"Мужчина был задержан после того, как пять человек пострадали в результате предположительного нападения с ножом около магазина Asda в (районе – ред.) Кройдон на юге Лондона", - говорится в статье.
По заявлению столичной службы скорой помощи, четверо пострадавших были госпитализированы, еще один мужчина был доставлен в специализированный центр для серьезных травм, пишет газета.
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Пострадавший при нападении в аэропорту Красноярска находится в реанимации
14 января, 09:57
 
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