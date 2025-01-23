https://ria.ru/20250123/london-1995182406.html

При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек

При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек - РИА Новости, 23.01.2025

При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ходе нападения с ножом на юге Лондона, подозреваемый был задержан, сообщила в четверг газета London Standard со ссылкой на экстренные... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:18:00+03:00

2025-01-23T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе нападения с ножом на юге Лондона, подозреваемый был задержан, сообщила в четверг газета London Standard со ссылкой на экстренные службы. "Мужчина был задержан после того, как пять человек пострадали в результате предположительного нападения с ножом около магазина Asda в (районе – ред.) Кройдон на юге Лондона", - говорится в статье. По заявлению столичной службы скорой помощи, четверо пострадавших были госпитализированы, еще один мужчина был доставлен в специализированный центр для серьезных травм, пишет газета.

https://ria.ru/20250114/aeroport-1993591719.html

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в мире, лондон, англия, великобритания