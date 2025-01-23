https://ria.ru/20250123/london-1995182406.html
При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек
При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек - РИА Новости, 23.01.2025
При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ходе нападения с ножом на юге Лондона, подозреваемый был задержан, сообщила в четверг газета London Standard со ссылкой на экстренные... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:18:00+03:00
2025-01-23T17:18:00+03:00
2025-01-23T18:57:00+03:00
в мире
лондон
англия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995205053_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_49b4d7cc956934bb98cceabbcd0b8e72.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе нападения с ножом на юге Лондона, подозреваемый был задержан, сообщила в четверг газета London Standard со ссылкой на экстренные службы. "Мужчина был задержан после того, как пять человек пострадали в результате предположительного нападения с ножом около магазина Asda в (районе – ред.) Кройдон на юге Лондона", - говорится в статье. По заявлению столичной службы скорой помощи, четверо пострадавших были госпитализированы, еще один мужчина был доставлен в специализированный центр для серьезных травм, пишет газета.
https://ria.ru/20250114/aeroport-1993591719.html
лондон
англия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995205053_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_761a286c98c0157f574a71dc1c82b390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, англия, великобритания
В мире, Лондон, Англия, Великобритания
При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек
London Standard: на юге Лондона пять человек пострадали при нападении с ножом