https://ria.ru/20250123/live-1995140411.html
Путин на заседании наблюдательного совета АСИ. Трансляция
Путин на заседании наблюдательного совета АСИ. Трансляция - РИА Новости, 23.01.2025
Путин на заседании наблюдательного совета АСИ. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:06:00+03:00
2025-01-23T15:06:00+03:00
2025-01-23T15:06:00+03:00
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995169112_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_e7b97c4ff4d89d6de5390200bdb202a4.jpg
Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995169112_18:0:842:618_1920x0_80_0_0_d57ec452657c7c25183c35c17a52ef26.jpg
Путин на заседании наблюдательного совета АСИ
8845151 23.01.2025 23 января 2025. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Гавриил Григоров / POOL
2025-01-23T15:06
true
PT76M06S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), видео
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин на заседании наблюдательного совета АСИ. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
2025-01-23T15:06
true
PT76M06S
Путин на заседании наблюдательного совета АСИ. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.