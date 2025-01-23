Льготы пенсионерам в 2025 году: какие положены и кто их может получить
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Какие льготы положены пенсионерам в 2025 году, на что могут рассчитывать работающие и неработающие мужчины и женщины 60, 65, 70 лет, помощь от государства ветеранам труда, военным пенсионерам, пожилым гражданам, имеющим инвалидность, федеральные и региональные преференции жителям Москвы и других субъектов России, каков размер компенсации по оплате коммунальных услуг для граждан старше 80 лет, — в материале РИА Новости.
Льготы пенсионерам
Льготы пенсионерам — это вид государственной поддержки граждан. Она существует в виде материальной помощи или освобождения от каких-либо обязательных платежей для людей, получающих пенсию по возрасту, инвалидности, другим основаниям. Преференции зависят от нескольких факторов: размера пенсии, наличия определенного имущества, налогооблагаемого дохода и других. В России регионы в дополнение к федеральным имеют право устанавливать местные льготы.
Кому положены
Все российские пенсионеры имеют те или иные льготы, это означает, что они могут не оплачивать или платить частично за некоторые товары и услуги, стоимость которых компенсирует государство, а также получать дотации. В зависимости от того, к какой категории относится гражданин, преференции могут различаться.
Работающим
Работающие пенсионеры могут получить компенсацию за покупку недвижимости, право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, а также уволиться без отработки двухнедельного обязательного срока. При наличии инвалидности I или II группы или уходе за членом семьи, который является нетрудоспособным, работающий пенсионер имеет право на неполную трудовую неделю или на сокращение рабочего дня. Также он освобождается от уплаты имущественного налога.
Неработающим
Неработающие граждане пенсионного возраста могу воспользоваться рядом федеральных и региональных льгот. Например, им не нужно платить земельный и имущественный налог за квартиру, комнату, дом, гараж или земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 кв. м. Освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту недвижимости определенного вида. Для неработающих пенсионеров есть льготы по оплате ЖКУ и капремонта, уточнять их необходимо в местной администрации или на “Госуслугах”.
Пенсионерам-ветеранам
Виды льгот для ветеранов труда и Великой Отечественной войны определены ФЗ № 5 "О ветеранах". Им положены послабления в налоговой сфере, компенсация услуг ЖКХ и протезирования зубов, изготовление протезов и ортопедических изделий, бесплатный проезд в общественном транспорте, медицинские льготы, социальная денежная выплата, скидки на коммунальные услуги. Также пенсионеры могут получить денежную компенсацию вместо льгот, которыми они не пользуются.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПожилые женщины отдыхают на Манежной площади в Москве
Пожилые женщины отдыхают на Манежной площади в Москве
Пенсионерам-инвалидам
Льготы инвалидам предусмотрены федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О государственной социальной помощи" и региональным законодательством.
- Инвалидам первой группы положены обеспечение лекарствами, перевязочными средствами и отдельными изделиями медицинского назначения, бесплатное протезирование, ортопедическая обувь, бесплатный проезд во всех видах городского и сельского наземного транспорта, кроме такси и частных рейсов, компенсация 50 процентов платы за капремонт и услуги ЖКХ. Также им положены путевки на санаторно-курортное лечение не реже одного раза в год, освобождение от налога на имущество.
- Льготы инвалидам второй группы приблизительно такие же, как и у инвалидов первой группы. Они не платят налоги на имущество и транспортное средство, в зависимости от травмы и заболевания могут получать бесплатные медикаменты, компенсацию в 50 процентов за коммунальные услуги и 50 процентов на оплату счета за капитальный ремонт. Также им доступны санаторное лечение, льготное протезирование, бесплатный проезд на общественном транспорте.
- Инвалидам третьей группы предоставляется компенсация части расходов на коммунальные услуги, скидка 50 процентов на лекарства и ортопедическую обувь, бесплатное лечение, освобождение от транспортного налога в зависимости от региона, скидка 50 процентов на поездки туда и обратно на железнодорожном, воздушном, автомобильном, речном или морском транспорте один раз в год в период с 1 сентября по 15 мая.
"При этом, несмотря на то, что инвалиды третьей группы не освобождаются от имущественного налога, у них есть такое право после выхода на пенсию", — пояснил юрист Александр Иванов.
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Военным пенсионерам
Льготы военным пенсионерам положены, если общая продолжительность их службы составляет не менее 20 лет. Согласно Налоговому кодексу они:
- освобождаются от налога на имущество;
- получают надбавку к пенсии за выслугу лет;
- освобождаются от уплаты госпошлины при подаче исковых заявлений имущественного характера;
- могут перенести налоговые вычеты на приобретение или строительство жилья на три года (ст. 210 НК РФ, ст. 216 НК РФ);
- освобождаются от уплаты НДФЛ за материальную помощь и подарки.
Кроме этого, им доступен бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, скидки на оплату услуг ЖКХ, обеспечение жильем, медицинское лечение.
Пенсионерам МВД
- единовременные выплаты;
- оклад по званию;
- компенсации за неиспользованные отпуска;
- лечение в медучреждениях МВД;
- налоговые льготы.
Среди других региональных льгот могут быть возмещение расходов на коммунальные услуги, льготное протезирование зубов, бесплатный проезд на муниципальном транспорте.
Одиноким пенсионерам
Одинокие пенсионеры в зависимости от региона могут получить:
- бесплатную диспансеризацию и вакцинацию;
- бесплатное зубопротезирование;
- скидки на приобретение лекарств;
- бесплатные путевки на лечение в санатории.
Также им доступны льготы по ЖКХ, в налоговой сфере, бесплатный проезд на муниципальном транспорте, социальная помощь, освобождение от оплаты вывоза мусора.
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Пенсионерам после 70 лет
Льготы, которые предоставляются пенсионерам после 70 лет, отличаются в разных субъектах страны. Стандартно им предоставляются скидки на оплату капитального ремонта и ЖКХ, послабления в уплате земельного, имущественного и транспортного налогов, бесплатные лекарства, поездки на общественном транспорте. Обо всех льготах можно узнать в органах социальной защиты.
Пенсионерам после 80 лет
После 80 лет пенсионер освобождается от платы за капитальный ремонт, также ему увеличивают пенсию по старости. Из льгот таким гражданам доступны: протезирование, транспортные и налоговые льготы, доплата за содержание иждивенцев. За уход за пенсионером после 80 лет доплачивают 1200 рублей, причем с 2025 года такая надбавка к пенсии назначается в беззаявительном порядке. На бесплатные лекарства могут рассчитывать:
- инвалиды и инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную службу в период Великой Отечественной войны;
- жители блокадного Ленинграда;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Им положены льготы на коммунальные услуги, оплата проезда до больницы или другого места, где осуществляется лечение, бесплатное санаторно-курортное лечение два раза в год, обслуживание без очереди в больницах и поликлиниках, компенсация по уходу.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтдыхающие в сквере на улице Флотская в Москве
Отдыхающие в сквере на улице Флотская в Москве
Виды льгот
Льготы и доплаты пенсионерам устанавливаются на федеральном и региональном уровнях.
Федеральные льготы
Федеральные льготы положены всем гражданам пенсионного возраста, независимо от места проживания.
Налог на имущество
Налоговый кодекс разрешает пенсионерам и предпенсионерам не платить налог на имущество. Например, на квартиру или комнату, жилой дом, гараж, единый недвижимый комплекс, хозяйственное помещение размером не более 50 квадратных метров на участке для ведения ЛПХ, а также на помещение, которое используется для творческой деятельности: мастерскую, студию, ателье и так далее. Налог можно не платить только на один объект каждого вида.
Чтобы оформить льготу, пенсионеру необходимо написать заявление в налоговую службу. Человек сам выбирает, на какие объекты предоставляется льгота. Если он не подал заявление вовремя (до конца года, в котором он вышел на пенсию), то налоговая сама выберет объект. Льготы на имущество распространяются и на предпенсионеров.
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"Также пенсионеры могут получить налоговый вычет за купленную квартиру или построенный дом, — объяснил Александр Иванов. — Для этого нужно подавать заявление не ранее окончания календарного года, в котором пенсионер купил жилье. Например, если квартира куплена в 2024 году, то подавать документы нужно в 2025 году. При этом неработающие пенсионеры могут получить вычет за три прошедших года".
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Налог с доходов
Согласно ст. 217 НК РФ пенсионеры не платят налоги с пенсий и социальных доплат к ним, подарков от организаций и ИП, если их стоимость за календарный год не превышает 4000 рублей. Например, если презент стоил 5000 рублей, то 1000 облагается налогом в 13 процентов.
Налог на землю
По закону пенсионеры и предпенсионеры могут не платить земельный налог, если площадь участка не превышает 600 квадратных метров. Если она больше шести соток, то налог пересчитают. Чтобы уменьшить сумму платежа, нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Если пенсионер уже пользовался льготой, то она продлевается автоматически. Как и в случае с налогом на имущество, если заявление не поступало, инспекция сама сделает вычет.
Отпуск за свой счет
Работающим пенсионерам к основному отпуску добавляют 14 дней в году без сохранения зарплаты, а пенсионерам-инвалидам — до 60 дней. Также работающие пенсионеры имеют право взять отгул на два дня для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты и уволиться без отработки обязательных двух недель.
Региональные льготы
Решение о введении льгот пенсионерам принимают власти субъектов РФ. Например, по оплате коммунальных услуг и проезду в общественном транспорте, покупке лекарств и лечению в санатории.
В некоторых субъектах власти компенсируют 50 процентов от суммы газификации дома. Также пенсионеру могут дать субсидию на оплату коммунальных услуг, если она превышает 22 процента от общего дохода пенсионера и его семьи. Причем регионы способны снизить допустимую долю расходов на "коммуналку". Например, в Санкт-Петербурге максимальная планка опущена до 14 процентов, а в Якутии — до 15 процентов.
Список налоговых льгот по регионам можно посмотреть на сайте налоговой инспекции.
ЖКХ
Пенсионеры могут частично или полностью не платить за услуги ЖКХ. Размер субсидий обычно зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам. Чтобы получить такую льготу, нужно соответствовать определенным требованиям. Например, по закону кавалеры орденов Славы, Герои России и СССР имеют право на полную компенсацию оплаты "коммуналки". Участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, супруги погибших в аварии и инвалиды платят 50 процентов.
Так, в Санкт-Петербурге всем пенсионерам положена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50 процентов при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.
Правила предоставления компенсаций на оплату ЖКУ с 2024 года изменились. Деньги теперь поступают напрямую в ресурсоснабжающие организации, а не льготникам.
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Транспорт
Пенсионерам предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте, поездки по железной дороге и авиабилеты.
- Общественный транспорт
В разных субъектах России предоставление такой льготы отличается. Например, в Московской области пенсионеры могут ездить бесплатно на маршрутках и автобусах. В других регионах власти компенсируют оплату каждого проездного билета и возвращают стоимость нескольких поездок в месяц. Также пенсионерам доступны льготные проездные билеты или талоны.
- Железнодорожный транспорт
Кавалеры орденов Славы, Герои России и СССР имеют право на две бесплатных поездки в поездах и вагонах всех категорий в личных целях, также им оплачивается проезд до места лечения и обратно один раз в год. Герои труда, награжденные орденом Трудовой славы или "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" один раз в год могут проехать на поезде бесплатно. В некоторых регионах доступны дополнительные льготы на проезд в электричках.
- Авиабилеты для пенсионеров
Некоторые авиакомпании продают пенсионерам льготные билеты со скидкой, которую покрывают государственные субсидии. Однако ее могут получить только жители Дальнего Востока, Крыма и Калининграда. Льгота действует по определенным направлениям внутри России.
© iStock.com / hobo_018Пожилая пара в поезде
© iStock.com / hobo_018
Пожилая пара в поезде
- Налог на транспорт
Уменьшить размер налога на транспорт могут пенсионеры, чей автомобиль имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил. Получить такую льготу можно только на одну машину. При этом регионы сами устанавливают размер скидки на транспортный налог — они бывают от 20 до 100 процентов.
Капремонт
По закону пенсионеру после 70 лет снижают плату за капитальный ремонт дома на 50 процентов, а после 80 лет вообще ее отменяют. При этом он должен быть собственником квартиры, проживать в ней или платить за услуги ЖКХ. Льгота предоставляется, если пенсионер живет один и не работает или живет с родственниками, которые имеют инвалидность, вышли на пенсию по старости и не работают.
Газификация дома
Программа социальной газификации с 1 марта 2023 года стала бессрочной. Регионы определяют размер и форму компенсации за подключение газа к частному дому самостоятельно. Обычно компенсация не превышает 50 процентов от общей стоимости расходов. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе неработающим одиноким пенсионерам дали возможность компенсировать 70 процентов стоимости газификации, но не более 100 000руб. Для уточнения информации стоит обращаться напрямую в администрацию муниципального района или городского округа по месту жительства.
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Медицина
Согласно ст. 6.1 ФЗ № 178-ФЗ и ст. 125 закона № 122-ФЗ, получить дополнительную медицинскую помощь и лекарства могут следующие категории граждан:
- инвалиды, дети-инвалиды;
- инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда;
- члены семьи погибшего участника войны;
- работники тыла;
- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Им государство предоставляет бесплатные лекарства и лечение в санатории с бесплатным проездом туда и обратно.
Некоторые категории пенсионеров в регионах могут претендовать на бесплатное зубопротезирование. В частности, это касается военных пенсионеров, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, инвалидов, репрессированных и реабилитированных, пенсионеров по старости. При этом каждый субъект сам устанавливает правила оказания такой помощи. Чтобы узнать, положена льгота или нет, следует обратиться в органы соцзащиты.
Бесплатно получить лекарства могут пациенты с диабетом, онкологией, те, кто перенес инфаркт, инсульт и аортокоронарное шунтирование. Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, имеют право на скидку 50 процентов на приобретение лекарств.
Работающие пенсионеры имеют право на два дня дополнительного отпуска для прохождения диспансеризации.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента в клинической больнице Волгограда
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента в клинической больнице Волгограда
Вывоз мусора
"В некоторых регионах есть льгота на вывоз мусора для одиноких пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, — добавил юрист. — Например, в Москве они полностью освобождены от оплаты.”
50-процентную скидку на вывоз мусора дают следующим категориям пенсионеров:
- ветеранам труда;
- пострадавшим от политических репрессий;
- тем, кто имеет награду "За оборону Москвы";
- проходившим военную службу в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;
- работавшим на предприятиях Москвы в этот период.
Как выяснить, какие льготы положены пенсионеру
Узнать, какие именно льготы положены конкретному пенсионеру, можно:
в ЕГИССО отражены все положенные льготы и субсидии по стране и регионам
подробно указано о льготах для пенсионеров и предпенсионеров, примеры расчета для определенных профессий и стажа
собрана информация о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров
портал "Госуслуги"
в разделе о льготах для пенсионеров и способах их получения.
Информацию о региональных льготах и дотациях размещают на сайтах соответствующих администраций.
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Как получить льготы
Существует два вида оформления льгот:
- автоматический (государство само назначает льготу, как только гражданин получает определенный статус);
- заявительный (для получения необходимо обратиться с заявлением и соответствующими документами).
Куда обращаться
Для оформления преференций необходимо обратиться:
- в МФЦ (многофункциональный центр);
- территориальное отделение СФР;
- налоговую инспекцию;
- отдел социальной защиты населения.
Необходимые документы
Для каждой льготы может быть установлен свой пакет документов, бланк выдается соответствующим органом. В пакет документов обычно входит:
- документы, подтверждающие статус льготника;
- справка 2-НДФЛ;
- справка о составе семьи;
- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о праве собственности;
- документы на дом или другое имущество, транспортное средство.
Сроки
Если льготы не предоставляют автоматически, то срок рассмотрения заявлений составляет от 10 до 30 дней.
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Изменения в 2025 году
Страховые, военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5% с января 2025 года. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам. Индексация коснется и работающих пенсионеров, для них это первое повышение пенсии с 2015 года.
Теперь для назначения надбавок и перерасчета не нужно подавать заявление в Социальный фонд, он самостоятельно обработает все данные.
Супруги погибших военнослужащих и участников добровольных формирований, ухаживающие за детьми погибшего, будут получать страховую пенсию по потере кормильца даже если не находились на его иждивении.
Законодательство
Различные виды льгот для пенсионеров закреплены законодательно.
● Налоговые льготы: ст. 217 НК РФ; ст. 220 НК РФ; ст. 391 НК РФ; пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ.
● Льготы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ): ст. 159 ЖК РФ; ст. 169 ЖК РФ; Федеральный закон от 19.12.2023 № 602-ФЗ.
● Льготы на проезд: Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 (ред. от 25.12.2023);
● Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "О государственной социальной помощи"
● Льготы для работающих пенсионеров: ст. 128 ТК РФ; ст. 80 ТК РФ.
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Советы экспертов
Какие именно льготы полагаются конкретному человеку, зависит от региона проживания, возраста и наличия трудовых регалий. Уточнить, какие именно льготы и социальные выплаты полагаются конкретному пенсионеру в регионе можно в разделе о пенсиях на “Госуслугах”. А также рассчитать онлайн, используя свои данные, на социальном калькуляторе. Или лично обратиться в СФР, МФЦ, органы соцзащиты для разъяснений.