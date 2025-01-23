https://ria.ru/20250123/lavrov-1995190675.html

Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Лавров провел переговоры с главой МИД Турции - РИА Новости, 23.01.2025

Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону ситуацию в Сирии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:47:00+03:00

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АНКАРА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону ситуацию в Сирии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Сегодня (23 января) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщил собеседник агентства."В ходе беседы обсуждались события в Сирии. Была подчеркнута важность очищения Сирии от террористических организаций и установления стабильности и безопасности в стране", - уточнил источник.

https://ria.ru/20250114/siriya-1993642502.html

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в мире, турция, сирия, сергей лавров, хакан фидан, россия