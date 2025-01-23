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Лавров провел переговоры с главой МИД Турции - РИА Новости, 23.01.2025
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17:47 23.01.2025 (обновлено: 17:49 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/lavrov-1995190675.html
Лавров провел переговоры с главой МИД Турции
Лавров провел переговоры с главой МИД Турции - РИА Новости, 23.01.2025
Лавров провел переговоры с главой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону ситуацию в Сирии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:47:00+03:00
2025-01-23T17:49:00+03:00
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АНКАРА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону ситуацию в Сирии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Сегодня (23 января) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщил собеседник агентства."В ходе беседы обсуждались события в Сирии. Была подчеркнута важность очищения Сирии от террористических организаций и установления стабильности и безопасности в стране", - уточнил источник.
https://ria.ru/20250114/siriya-1993642502.html
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в мире, турция, сирия, сергей лавров, хакан фидан, россия
В мире, Турция, Сирия, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Россия
Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Турции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону ситуацию в Сирии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Сегодня (23 января) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщил собеседник агентства.
"В ходе беседы обсуждались события в Сирии. Была подчеркнута важность очищения Сирии от террористических организаций и установления стабильности и безопасности в стране", - уточнил источник.
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В миреТурцияСирияСергей ЛавровХакан ФиданРоссия
 
 
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