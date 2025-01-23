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В Кузбассе арестовали мужчину, избившего четырехлетнюю падчерицу - РИА Новости, 23.01.2025
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11:06 23.01.2025 (обновлено: 11:57 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/kuzbass-1995094445.html
В Кузбассе арестовали мужчину, избившего четырехлетнюю падчерицу
В Кузбассе арестовали мужчину, избившего четырехлетнюю падчерицу - РИА Новости, 23.01.2025
В Кузбассе арестовали мужчину, избившего четырехлетнюю падчерицу
Суд в Кузбассе арестовал жителя Яшкинского района, который пьяным избил свою сожительницу, а также ее 4-летнюю дочь, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:06:00+03:00
2025-01-23T11:57:00+03:00
происшествия
яшкинский район
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 23 янв – РИА Новости. Суд в Кузбассе арестовал жителя Яшкинского района, который пьяным избил свою сожительницу, а также ее 4-летнюю дочь, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. В понедельник сообщалось, что следователи СУСК региона начали доследственную проверку информации, распространенной в соцсетях, об избиении пьяным отчимом своей сожительницы, а также ее четырехлетней дочери до сотрясения мозга. Во вторник было возбуждено уголовное дело. "По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Яшкинского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "г, в" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, и в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности)", – сообщили в ведомстве. По версии следствия, с ноября 2023 года по январь 2025 года в ходе бытовых конфликтов мужчина систематически бил сожительницу, а во время ее беременности "совершал в отношении женщины иные насильственные действия, чем причинял ей физические и нравственные страдания". "Помимо этого... с июня 2024 года по январь 2025 года в силу неприязненных отношений неоднократно наносил удары ремнем и руками по телу 4-летней дочери женщины, чем причинял ребенку физическую боль и нравственные страдания", – сообщает ведомство. По делу продолжается допрос свидетелей, проводятся необходимые судебные экспертизы. Отмечается, что в рамках предварительного расследования также будет дана надлежащая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.
https://ria.ru/20241121/sud-1985007117.html
https://ria.ru/20250114/moskva-1993638624.html
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происшествия, яшкинский район, россия, кемеровская область
Происшествия, Яшкинский район, Россия, Кемеровская область
В Кузбассе арестовали мужчину, избившего четырехлетнюю падчерицу

В Кузбассе арестовали мужчину, который пьяным избил четырехлетнюю падчерицу

© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramСуд в Кузбассе арестовал жителя Яшкинского района, который пьяным избил свою сожительницу и ее 4-летнюю дочь
Суд в Кузбассе арестовал жителя Яшкинского района, который пьяным избил свою сожительницу и ее 4-летнюю дочь - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/Telegram
Суд в Кузбассе арестовал жителя Яшкинского района, который пьяным избил свою сожительницу и ее 4-летнюю дочь
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КЕМЕРОВО, 23 янв – РИА Новости. Суд в Кузбассе арестовал жителя Яшкинского района, который пьяным избил свою сожительницу, а также ее 4-летнюю дочь, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
В понедельник сообщалось, что следователи СУСК региона начали доследственную проверку информации, распространенной в соцсетях, об избиении пьяным отчимом своей сожительницы, а также ее четырехлетней дочери до сотрясения мозга. Во вторник было возбуждено уголовное дело.
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"По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Яшкинского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "г, в" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, и в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности)", – сообщили в ведомстве.
По версии следствия, с ноября 2023 года по январь 2025 года в ходе бытовых конфликтов мужчина систематически бил сожительницу, а во время ее беременности "совершал в отношении женщины иные насильственные действия, чем причинял ей физические и нравственные страдания".
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"Помимо этого... с июня 2024 года по январь 2025 года в силу неприязненных отношений неоднократно наносил удары ремнем и руками по телу 4-летней дочери женщины, чем причинял ребенку физическую боль и нравственные страдания", – сообщает ведомство.
По делу продолжается допрос свидетелей, проводятся необходимые судебные экспертизы. Отмечается, что в рамках предварительного расследования также будет дана надлежащая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.
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