https://ria.ru/20250123/kreml-1995110452.html

В Кремле предупредили о последствиях западных санкций

В Кремле предупредили о последствиях западных санкций - РИА Новости, 23.01.2025

В Кремле предупредили о последствиях западных санкций

Недружественные действия в отношении России будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о санкциях Запада. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:41:00+03:00

2025-01-23T12:41:00+03:00

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россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Недружественные действия в отношении России будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о санкциях Запада. "Подчеркну еще раз, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает", - сказал Песков журналистам в четверг.

https://ria.ru/20250122/orban-1994904252.html

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россия, дмитрий песков, в мире