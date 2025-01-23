https://ria.ru/20250123/kreml-1995110452.html
В Кремле предупредили о последствиях западных санкций
В Кремле предупредили о последствиях западных санкций - РИА Новости, 23.01.2025
В Кремле предупредили о последствиях западных санкций
Недружественные действия в отношении России будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о санкциях Запада. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:41:00+03:00
2025-01-23T12:41:00+03:00
2025-01-23T12:42:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Недружественные действия в отношении России будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о санкциях Запада. "Подчеркну еще раз, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает", - сказал Песков журналистам в четверг.
https://ria.ru/20250122/orban-1994904252.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле предупредили о последствиях западных санкций
Песков: недружественные действия в отношении России будут иметь последствия